"Pozabimo zgodovino!"

Intervju: ŽIGA JEGLIČ

Foto: MaPa

Globalno najodmevnejšo zgodbo na 23. zimskih olimpijskih igrah v slovenski odpravi v Pjongčangu pišejo hokejisti. V prvem delu tekmovanja so ugnali ZDA in Slovaško ter bili povsem nemočni proti Rusiji. V boju za četrtfinale se bodo v torek (ob 8.40 po slovenskem času) pomerili z Norveško. V primeru zmage jih nato čaka Rusija. "O tem še ne razmišljamo," zatrjuje Žiga Jeglič, ki naj bi se skupaj z reprezentanti v Evropo vrnil že v petek, dan zatem pa bo dopolnil 30 let. Z zanj značilnim smehom pravi, da ne bi imel prav nič proti, če bi podaljšal svoje bivanje v Južni Koreji.

Kako ste preživeli prost dan?

Nič posebnega. Poudarek je bil na počitku, saj se je tekma s Slovaško končala zelo pozno. Spanec je bil zaradi tega toliko daljši. Nato smo se skupaj odpravili v rekreacijski center olimpijske vasi, kjer so na voljo masažni stoli, namizni tenis … Privoščili smo si tudi dobro kosilo. Sam pa sem nekaj časa preživel tudi z dekletom, prijatelji in družino. Tukaj namreč navijajo za nas.

Kaj pa stik z domovino. Imate občutek močne podpore?

Verjeli smo v svojo kakovost, a obenem menim, da smo marsikoga presenetili. Slovenija se v takšnih trenutkih zna povezati in držati pesti. Verjamem, da s svojo igro sooblikujemo slovenski ponos. Predvsem pa kažemo, da smo ekipa. Ekipa, ki verjame in si želi zmag. Upam, da še nismo rekli zadnje besede. Uživamo in igramo.

Žiga Jeglič je v soboto potopil slovaško ladjo. Foto: Getty Images

Če bi lahko sami izbirali tekmeca v repasažu za četrtfinale: Nemčija ali Norveška?

Ne bi rad izbiral. Obe moštvi sta zelo kakovostni. Res je, da z Norveško nimamo najboljšega medsebojnega izkupička, a s tem se ne smemo obremenjevati. Pomemben je ta olimpijski turnir, ne pa zgodovina. Statistiko moramo pozabiti, v sebi znova poiskati tisto pozitivno iskro, ki nas je krasila v skupinskem delu, predvsem na tekmah proti ZDA in Slovaški.

Za Norvežane pravijo, da gojijo specifičen slog hokeja. Kaj bi izpostavili?

Igrajo zelo trd hokej. Sistemsko zelo močna ekipa, pri kateri se vidi dobro medsebojno poznavanje in uigranost. Skupaj igrajo že vrsto let. Treba bo storiti čim manj napak. Tako kot vedno.

Koliko je v takšnem turnirskem sistemu sploh možnosti za temeljito analizo tekmeca in osredotočeno pripravo?

Nekaj časa že je. Trenerski štab je analiziral dozdajšnje norveške tekme. Na sestanku se bomo dobro pogovorili in pripravili. Zanimal nas bo predvsem njihov sistem in način igre ob igralcu več. Po drugi strani trdim, da se ne smemo preveč obremenjevati z Norvežani. Tudi mi imamo svoj sistem. Na njem moramo graditi.

Vam morda misli že bežijo proti Rusiji, s katero bi se pomerili ob zmagi nad Norveško?

Ne. Niti malo. Naše misli so povsem pri Norvežanih.

Beseda ali dve o napadu Jeglič-Sabolič-Tičar …

Odlično deluje predvsem prvi napad. Mi pa … Verjamem, da igramo dobro, čeprav točke tega še ne kažejo. Na prvem mestu pa je vendarle ekipa. Pomemben je končni rezultat. Ta je dober.

Tri tekme, dve zmagi Foto: Getty Images

V Sočiju ste nas kar malce razvadili.

No, res ne gre vse tako gladko. Včasih se mora kakšen plošček odbiti v pravo smer. Ponavljam pa, da je zame pomembna ekipa. Pomembni sta dve zmagi. Verjamem, da bodo tudi goli še prišli.

Zadeli ste odločilni kazenski strel na tekmi proti Slovaški. Eksplozija čustev?

Noro! Ponosen sem, da lahko na takšen način pomagam svoji ekipi. Poleg tega je bil ta trenutek zame poseben tudi zato, ker sem tri sezone preživel na Slovaškem.

Je za hokejista gol na olimpijskih igrah nekaj povsem drugega kot na svetovnem prvenstvu ali v kakšnem klubskem tekmovanju?

Prav gotovo. Predvsem prvi gol. Svojega ne bom nikoli pozabil. Igraš na največjem tekmovanju na svetu. Tam so najboljši igralci. Poleg tega na olimpijskih igrah pač ne igraš vsak dan.

Za konec: kje boste praznovali 30 let?

Oh, upam, da v Pjongčangu. Tukaj želimo ostati čim dlje. Dokazali smo, da znamo igrati hokej. Morda ne na tekmi proti Rusiji, zanesljivo pa na obračunih s Slovaško in ZDA.