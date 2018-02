Po dopingu Rusa Norvežanoma odličje še v Pjongčangu

Bron jima bodo podelili na prizorišču OI

Mednarodni olimpijski komite (Mok) namerava norveškemu paru Magnusu Nedregottnu in Kristin Skaslien podeliti bronasto kolajno v curlingu še pred koncem zimskih olimpijskih iger v Pyeongchangu. Do te sta prišla, potem ko je Rus Aleksandr Krušelnicki vrnil kolajno zaradi dopinga. To bi bila prva ponovno podeljena kolajna še začasa trajanja iger.