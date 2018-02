Rus, ki je bil na stopničkah skupaj z ženo, naj bi vrnil olimpijsko medaljo

Doping

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krušelnicki, ki naj bi bil na meldonij pozitiven na dveh dopinških testih v Pyeongchangu, je priznal, da je kriv formalne kršitve pravil, a zanika doping.

"Nikoli nisem kršil pravil športa ali uporabljal dopinga," je 25-letni športnik preko ruske olimpijske delegacije sporočil ruski tiskovni agenciji Tass.

Sprva so iz ruskega tabora prihajali namigi, da so mu sredstvo, ki je na seznamu prepovedanih poživil svetovne protidopinške agencije (Wada) od 1. januarja 2016, podtaknili v napitek.

Ne bo se udeležil zaslišanja na Casu

Do brona je prišel skupaj z ženo. Foto: Reuters Krušelnicki je bron osvojil z ženo Anastazijo Brizgalov, potem ko sta v obračunu za bron premagala norveško dvojico.

Za danes ob šesti uri zjutraj po našem času je bilo sicer napovedano zaslišanje prestopnika s strani Mednarodnega športnega razsodišča (Cas), ki je v ponedeljek sporočilo, da je proti Krušelnickemu zaradi padca na testu uvedlo preiskavo, hkrati pa je bil suspendiran z olimpijskih iger.

Kot je poročala Ruska tiskovna agencija RIA Novosti, je Krušelnicki udeležbo na zaslišanju zavrnil. "Pripravljen sem na primerno kazen ... ko sem pretehtal pluse in minuse, sem se odločil, da se ne udeležim zaslišanja na Casu. Menim, da je to pod trenutnimi pravili nekoristno in brezpredmetno," je povedal.

Potem ko je Cas najprej sporočil, da bo v Pyeongchangu ob 14. uri po lokalnem času oziroma šesti zjutraj po našem zasedal kljub odpovedi Krušelnickega, je pojasnil, da sta se ustni predstavitvi odrekla tudi Mednarodni olimpijski komite in Svetovna curling zveza in da bo na podlagi pisnih pojasnil vseh strani še danes sprejel razsodbo v primeru.

Tekmovalec v curlingu je še dejal, da je bil pozitiven test zanj šok. Bil je eden od 168 ruskih športnikov, ki je ga je Mednarodni olimpijski komite označil kot "čistega" športnika, zato je dobil dovoljenje, da na igrah v Južni Koreji nastopi kot ruski olimpijski športnik pod nevtralno zastavo.

Nov ruski dopinški primer najbrž ne bo dobro vplival na sobotno odločitev izvršnega odpora Mednarodnega olimpijskega komiteja o tem, ali naj Rusom vsaj na nedeljski zaključni slovesnosti dovolijo, da se poslovijo z lastno zastavo, himno in dresi.