Zgodovinski uspeh za slovenski curling

V Östersundu na Švedskem se končalo evropsko prvenstvo v curlingu elitne skupine A in skupine B, v kateri sta nastopali tudi slovenski reprezentanci. Slovenke so se prvič v zgodovini uvrstile v izločilne boje in bile le korak stran od uvrstitve v elitno skupino desetih najboljših držav v Evropi. Prvenstvo so končale na četrtem mestu.

V ženski konkurenci so Slovenijo zastopale Ajda Zavrtanik Drglin (vodja), Maruša Gorišek, Nadja Pipan in Liza Gregori ter trener Frederic Rouge. Gre za izkušeno ekipo, ki je v nekoliko drugačni postavi Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih zastopala že večkrat. Pred prvenstvom je bil cilj je ponoviti lanski uspeh in obstati v skupini B. Na prvenstvu so igrale proti Avstriji, Slovaški, Litvi, Španiji, Belgiji, Angliji, Finski, Estoniji ter Češki.

V rednem delu so dekleta prikazala odlične igre in se s petimi zmagami in štirimi porazi prvič v zgodovini uvrstile v izločilne boje. V napetem polfinalu so s težkim zadnjim metom Češke reprezentantke izgubile zgolj za točko, končni rezultat je bil 8 proti 7. Zmagovalni ekipi polfinala sta se uvrstili v elitno skupino A, kjer igra 10 najboljših reprezentanc v Evropi. V tekmi za tretje mesto so bile boljše Litvanke z rezultatom 10:6. Slovenke so tako tekmovanje zaključile na odličnem četrtem mestu.

Ena redkih držav brez namenske dvorane za curling

Slovenija je ena redkih držav, ki nastopa v drugi kakovostni skupini evropskega curlinga, in nima pravih pogojev za treninge. V Sloveniji namreč ni namenske dvorane za curling, zato lahko igralci trenirajo na tekmovalnem nivoju zgolj v tujini. Uspeh Slovenk je zato še toliko večji, dejstvo, da so bile le korak stran od uvrstitve v elitno skupino A, v kateri nastopajo poklicni športniki in olimpijci, pa še toliko bolj izjemno.

Moška reprezentanca izpadla iz B skupine

Na prvenstvu je nastopala tudi moška reprezentanca v postavi Štefan Sever (vodja), Marko Harb, Simon Langus, Žiga Babič, Martin Razinger in trener Grega Arh. Tudi moška reprezentanca je sestavljena iz izkušenih igralcev curlinga, čeprav gre za prvo mednarodno prvenstvo v tej postavi. V rednem delu so se pomerili z Avstrijo, Belgijo, Francijo, Madžarsko, Latvijo, Nizozemsko in Portugalsko ter zabeležili eno zmago. V odločilnih bojih za obstanek v skupini B pa so morali priznati premoč Estoncem, zato jim obstanek v drugi kakovostni skupini žal ni uspel. Slovenija se bo tako za ponovno uvrstitev v skupino B evropskega curlinga v moški kategoriji borila na Evropskem prvenstvu skupine C konec aprila na Škotskem.