Zborna komanda nad neporažene Čehe, nemško presenečenje nad aktualne prvake

Na moškem hokejskem olimpijskem turnirju v Južni Koreji je čas za polfinalna obračuna. V petek ob 8.40 se bosta za finale pomerili glavna kandidatinja za zlato Rusija in Češka, ki na teh OI še ni izgubila. Ob 13.10 bosta palice prekrižali še Nemčija, ki je v četrtfinalu izločila olimpijske podprvake iz Sočija Švede, in Kanada. Lahko Nemci presenetijo še aktualne olimpijske prvake?

Glavno besedo na uvodni polfinalni tekmi bodo imeli Rusi oziroma olimpijski športniki iz Rusije in Čehi. Prvi v četrtfinalu niso imeli težkega dela, s 6:1 so pričakovano odpravili krvnike Slovenije Norvežane. Precej težje so se iz četrtfinala prebili drugi, ki so se zmage nad ZDA (3:2) razveselili po kazenskih strelih. Čehi so med preostalimi štirimi reprezentancami edina še neporažena izbrana vrsta.

Čehi na teh OI še ne poznajo poraza. Foto: Reuters

Rusi na olimpijsko zlato čakajo od leta 1992, ko so v Albertvillu nastopili pod olimpijsko zastavo. od takrat so osvojili še dve olimpijski odličji. V Naganu leta 1998 so bili drugi, takrat so jih v boju za zlato premagali prav Čehi. Štiri leta zatem v Salt Lake Cityju pa so bili bronasti. Na zadnjih treh tekmovanjih petih krogov se niso prebili na zmagovalni oder.

Čehi so na olimpijskih igrah od samostojnosti osvojili dve kolajni. Ob naslovu olimpijskih prvakov iz leta 1998 so leta 2006 v Torinu zmagali na tekmi za tretje mesto.

Prvi vratar Kanadčanov naj bi bil pripravljen

Lahko Nemci po četrtfinalnem presenečenju pripravijo še eno? Foto: Reuters

Na drugem polfinalnem obračunu si bosta ob 13.10 iz oči v oči zrli aktualna olimpijska prvakinja Kanada in Nemčija, ki je na teh OI spisala največje presenečenje.

Nemci so v četrtfinalu v podaljšku izločili prvo ekipo skupinskega dela Švedsko in se tretjič v zgodovini uvrstili med štiri najboljše reprezentance olimpijskih iger, a tokrat je zanje prvič, da so, odkar tekmovanje poteka po tem formatu, uvrstili v polfinale. Z olimpijskih iger imajo dve odličji, brona so si priigrali leta 1932 in 1976.

Ben Scrivens naj bi bil pripravljen na boj z Nemci. Foto: Reuters

Precej večji renome imajo njihovi nasprotniki, devetkratni olimpijski prvaki Kanadčani, ki so bili na vrhu tudi v Sočiju. Javorjevi listi so v vitrine dodali še štiri olimpijska srebra in dva brona.

V četrtfinalu so z nogometnih 1:0 strli Fince, obračun pa je zaznamovala poškodba prvega vratarja Bena Scrivensa, ki ga je odlično zamenjal Kevin Poulin. Scrivens v četrtek ni treniral, a naj bi bil po informacijah iz kanadskega tabora nared za polfinale. Če ne bo tako, bo na branjene mreže pripravljen dvojec Poulin-Justin Peters.