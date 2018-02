Švicarkam končno sedmo mesto, za peto daned Švedinje in Japonke

OLIMPIJSKI HOKEJSKI TURNIR, ŽENSKE, zaključni boji

Hokejistkam ZDA in Kanade so se v soboto v polfinalu olimpijskega turnirja pridružile še Rusinje in Finke. V polfinalu se bodo Kanadčanke pomerile z Rusinjami, Američanke pa s Finkami. Za peto mesto se bosta borili Švedska in Japonska, v bitki za sedmo pa je Švica premagala združeno Korejo.

Finke so s 7:2 odpravile Švedsko in se uvrstile v polfinale OI. Tam jim bodo nasproti stale Američanke, aktualne prvakinje Kanadčanke pa se bodo pomerile z Rusinjami. Foto: Reuters

Sistem na ženskem hokejskem turnirju je precej drugačen od moškega turnirja. Štiri najbolje uvrščene reprezentance, ZDA, Kanada, Finska in Rusija, so v prvem delu tekmovale v skupini A, preostale štiri izbrane vrste, Švedska, Švica, Japonska in združena Koreja, pa v skupini B.

Po koncu skupinskega dela sta se prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz skupine A (Kanada, ZDA) uvrstili neposredno v polfinale, tretja- in četrto uvrščena iz skupine A (Finska, Rusija) pa sta se za dodatni dve polfinalni vstopnici pomerili s prvo in drugo reprezentanco skupinskega dela skupine B (Švico in Švedsko). Finke so s 7:2 odpravile Švedsko, Rusinje pa s 6:2 Švico.

V polfinalu se bodo Kanadčanke pomerile z Rusinjami, Američanke pa s Finkami. Za peto mesto se bosta borili Švedska in Japonska, za sedmo pa sta že obračunali Švica in združena Koreja.

Rusinje so se prek Švice prebile do polfinala in tekme s Kanado. Foto: Reuters

Kanadčanke po peto zaporedno olimpijsko zlato

Do zdaj so dekleta na olimpijskih igrah tekmovala šestkrat. Glavne favoritinje so Kanadčanke, ki lovijo peto zaporedno olimpijsko zlato, na premiernih OI pa so bile druge. Na zadnjem tekmovanju v Sočiju so Kanadčanke v finalu premagale Američanke, bron pa so si z zmago nad Švedsko priborile Švicarke.