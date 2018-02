V živo: znana postava Slovencev, šok za Kanado, Korejci napadajo Švicarje

OLIMPIJSKE IGRE, PJONGČANG, HOKEJSKI TURNIR, MOŠKI (4. DAN)

Slovenska hokejska reprezentanca bo v soboto ob 13.10 odigrala zadnjo tekmo skupinskega dela olimpijskih iger. Njen nasprotnik bo Slovaška, s katero se je srečala tudi pred štirimi leti v Sočiju in jo premagala s 3:1. Čim več zbranih točk na tej tekmi bi prineslo boljše izhodišče pred nadaljevanjem turnirja. V skupini A so Čehi po kazenskih strelih premagali branilce naslova Kanadčane, gostiteljica Južna Koreja pravkar meri moči s Švico.

Slovenija in Slovaška se bosta pomerili ob 13.10. V Sočiju so s 3:1 slavili Slovenci. Foto: Getty Images

Na moškem olimpijskem hokejskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, razdeljenih v tri skupine. Zmagovalke skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca po skupinskem delu napredujejo neposredno v četrtfinale. Preostale reprezentance se glede na vrstni red po skupinskem delu v repasažu med seboj pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice (po sistemu 5. z 12., 6. z 11., 7. z 10. in 8. z 9.).

Prav zaradi repasaža je tekma s Slovaško, ki je na uvodu presenetila Rusijo in ima točko več od risov, še kako pomembna. Višje ko bodo Slovenci končali skupinski del v svoji skupini, lažjega nasprotnika lahko pričakujejo, če ga le ne bo kdo od favoritov močno polomil v skupini, na četrti tekmi, na kateri se bo osem ekip 20. februarja borilo za četrtfinale.

V vratih spet Krošelj, na tribuni pa ... Selektor slovenske reprezentance Kari Savolainen bo danes na tribuni pustil Matijo Pintariča, Andreja Hebarja in Žigo Pavlina, v vratih bo začel Gašper Krošelj, rezrerva pa bo Luka Gračnar. Asistenta kapetana Muršaka bosta Rok Tičar in Mitja Robar.

"Verjetno bodo hoteli vrniti za Soči"

Reprezentanci sta se do zdaj srečali 13-krat, od tega šestkrat na večjih turnirjih. Slovenija je zmagala dvakrat, enkrat je bilo neodločeno, osemkrat so se veselili Slovaki. Nasproti so si stali tudi v Sočiju, kjer so Slovenci z zmago s 3:1 Slovakom zagrenili življenje, na kar je v napovedi pred tekmo spomnil tudi izkušeni napadalec Marcel Rodman. "Slovaki nam verjetno želijo kaj vrniti. Proti njim bomo lahko ofenzivno naredili precej več, kot smo proti Rusiji. Z dvignjenimi glavami gremo v tekmo in verjamemo, da lahko zmagamo."

''V tej skupini smo na papirju zagotovo najbolj konkurenčni Slovaški. Ima dobro ekipo, ki se bori za vsak plošček in tako kot mi igra kot ekipa. Tukaj smo si zelo podobni. Verjamem, da se jih da premagati, a pokazati bo potrebno vse, kar znamo." Foto: Vid Ponikvar

Na papirju najbolj konkurenčni Slovakom

Da bo lažje, kot je bilo proti ruskim zvezdnikom, verjame tudi strelec treh slovenskih zadetkov na tem turnirju, kapetan Jan Muršak: "V tej skupini smo na papirju zagotovo najbolj konkurenčni Slovaški. Ima dobro ekipo, ki se bori za vsak plošček in tako kot mi igra kot ekipa. Tukaj smo si zelo podobni. Verjamem, da se jih da premagati, a pokazati bo potrebno vse, kar znamo."

Hud boj za prvo mesto

Ob isti uri bosta v slovenski skupini igrali ekipi Rusije in ZDA. Druga ima štiri točke, Rusija, ki bo upala na slovenski uspeh, pa tri. V slovenski skupini bo tako potekal srdit boj za prvo mesto, ki trenutno pripada Američanom, lahko pa so prvi tudi Slovaki.

Čehi so po kazenskih strelih premagali Kanadčane. Foto: Reuters

Prvi poraz Kanade

Spored na moškem turnirju se je začel v skupini A. Obračunali sta do danes še neporaženi Kanada in Češka, zmage po kazenskih strelih pa so se veselili hokejisti druge. Domača Južna Koreja pravkar lovi zmago nad Švico.

