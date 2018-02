V živo: Dvojni hladen tuš za Slovenijo, Rusi v nekaj sekundah do 2:0!

OLIMPIJSKE IGRE, PJONGČANG, HOKEJSKI TURNIR, MOŠKI (3. DAN)

Slovenska hokejska reprezentanca po sredini zmagi nad ZDA pravkar igra s favorizirano Rusijo. Tretji tekmovalni dan na moškem turnirju so odprli Američani in Slovaki. Z 2:1 so zmagali hokejisti ZDA. Zgodaj popoldne bodo na delu še vse ekipe skupine C.

Junak slovenske zmage nad ZDA Jan Muršak dobro pozna Ruse. Tam je igral od sezone 2013/14 do lanskega decembra. Reprezentanci sta se udarili že v Sočiju, ko so v skupini zmagali Rusi s 5:2. Foto: Getty Images

Risom nasproti stojijo favoriti za naslov olimpijskega prvaka, na katerega čakajo že 26 let, jezni Rusi, ki so si privoščili poraz s Slovaki, po katerem so še bolj spodbujeni z ukazom po prvih točkah.

Slovenski Selektor Kari Savolainen je tokrat na tribuni pustil vratarja Matijo Pintariča ter napadalca Davida Rodmana in branilca Aleša Kranjca. Priložnost sta, za razliko od tekme z ZDA, dobila Žiga Pavlin in Andrej Hebar. Tekmo je v vratih začel Luka Gračnar, njegova menjava je Gašper Krošelj.

Slovenci so srečanje odprli precej bolje kot proti ZDA, Rusi so sicer imeli terensko premoč, bili več pri ploščku in pogosteje pri strelu, a so se risi dobro upirali favorizirani ekipi, povrh vsega pa je bil razpoložen Gračnar v golu, ki je dobro posredoval ob poskusih Kirilla Kaprizova in Ilje Kovalčuka. Vroče je bilo še pred tem, Nikita Gusev je namreč zadel okvir vrat. Slovenci, ki so v obrambi delovali kompaktno, dobro igrali tudi ob dvobojih ob ogradi, so si prvo resnejšo priložnost priigrali v 13. minuti, ko je poskušal Jan Muršak, a streljal v telo Vasilija Košečkina. Rusi so dve minuti pred koncem zaigrali z igralcem več -

Slovenija in Rusija sta se pomerili že pred štirimi leti v Sočiju, ko so s 5:2 slavili Rusi. Oba zadetka za rise je dosegel Žiga Jeglič.

Po tekmi z Rusijo prav veliko počitka Slovenci ne bodo imeli, zadnja tekma skupinskega dela bo sledila že v soboto ob 13.10, ko jim bodo nasproti stali Slovaki.

Za potek tekme kliknite na incidents, za postavo na lineups

Američani ugnali Slovake, Finci in Švedi po drugo zmago

Američani so z dvema zadetkoma Ryana Donata strli Slovake. Foto: Reuters

Tretji tekmovalni dan se je začel v "slovenski" skupini. Američani, ki so v sredo priznali premoč Sloveniji, so tesno, z 2:1 premagali Slovake. Ti so sicer na olimpijskem uvodu presenetili Ruse. Prvo zmago na turnirju je ZDA priboril Ryan Donato, ki je dvakrat zatresel slovaško mrežo, obakrat, ko so imeli Američani na ledu igralca več. Gol za Slovake je dosegel Andrej Kudrna. Več dela je imel slovaški vratar Jan Laco, ki je ustavil 29 strelov, Ryan Zapolski na drugi strani je zbral 21 obramb.

Popoldne se bo dogajanje nadaljevalo v skupini C. Olimpijski podprvaki Švedi bodo po suvereni zmagi nad Norveško novo zmago lovili nad Nemčijo, bronasti iz Sočija pa nad Vikingi.

Sistem olimpijskega turnirja Na moškem olimpijskem hokejskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, razdeljenih v tri skupine. Zmagovalke skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca po skupinskem delu napredujejo neposredno v četrtfinale. Preostale reprezentance se, glede na vrstni red po skupinskem delu, v repasažu med seboj pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice (po sistemu 5. z 12., 6. z 11., 7. z 10. in 8. z 9.).

Za podrobnejši ogled statistike kliknite na tekmovalni par, za potek tekme na incidents, za postavo na lineups

Lestvica skupine B

Lestvica skupine C