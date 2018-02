Nemška olimpijka je pred odhodom v Pjongčang odvrgla krpice

Mlada nemška smučarka prostega sloga Lisa Zimmermann je pred odhodom na olimpijske igre v Pjongčang pristala na naslovnici nemške različice revije za odrasle Playboy in s tem vzbudila precej pozornosti.

Mlada, 21-letna Lisa Zimmermann, ki bo v Južni Koreji že drugič nastopila na olimpijskih igrah (v Sočiju je bila 14.), je uspešna smučarka prostega sloga, ki ima za seboj kljub mladosti že kar nekaj uspehov. Med drugim je bila že leta 2015, ko je komaj dopolnila 18 let, svetovna prvakinja.

V svetovnem pokalu je do zdaj zbrala štiri posamične zmage in bila trikrat tretja, a morda še bolj kot z uspehi nase opozarja z izzivalnimi fotografijami, ki jih občasno objavlja na svojem Instagram profilu. Opazili so jo tudi pri nemški različici priznane revije Playboy in jo pred skorajšnjim začetkom zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu tudi postavili na naslovnico predolimpijske izdaje.

To je Lisa Zimmermann:

@olasmagala 's home A post shared by Lisa Zimmermann (@zimmermannlisa) on Jul 3, 2017 at 3:43am PDT