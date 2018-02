Dvojna nemška zmaga v bobu

ZOI, Pjongčang, bob - štirised (moški)

Nemčija je v bobu štirisedu osvojila zlato kolajno in s tem 14. zlato na igrah v Pyeongchangu.

Nemški voznik Francesco Friedrich je zmagi v dvosedu dodal še zmago v štirisedu Friedrich je spisal košček olimpijske zgodovine, saj so dvojno zmago pred njim v zgodovini iger slavili le Nemci Andreas Ostler (1952), Meinhard Nehmer (1976), Wolfgang Hoppe (1984) in Andre Lange (2006), Italijan Eugenio Monti (1968) in Rus Aleksander Zubkov (2014), ki pa je kasneje padel v dopinški aferi.

Nemško zmago je z uspešno zadnjo vožnjo začinila druga posadka Nemčije z voznikom Nicom Waltherjem za dvojno zmago, ki si je srebrno kolajno oziroma drugo mesto delila z ekipo Južne Koreje in voznikom Won Yun-jongom. Obe posadki sta po štirih vožnjah zaostali 53 stotink sekunde. Sicer pa so Nemci slavili v prav vseh treh disciplinah v bobu na letošnjih igrah. Pri tem je zanimivo, da Friedrich letos v svetovnem pokalu ni okusil slasti zmage.