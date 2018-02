Mladenka, ki je v Prevčevem slogu poskrbela za slovenski presežek

NIKA KRIŽNAR

Nika Križnar je bila s sedmim mestom prepričljivo najboljša Slovenka. Foto: Reuters

V nedeljo je ameriški deskar prostega sloga Radmond Gerard z zmago v snežnem parku kot prvi športnik, rojen v novem tisočletju, osvojil kolajno na zimskih olimpijskih igrah. Tudi slovenska olimpijska reprezentanca ima dva športnika, rojena po letu 2000, oba iz skakalnih krogov. To sta Timi Zajc in Nika Križnar. Odličja sicer še nimata, je pa zato druga s sedmim mestom na srednji skakalnici na tretji dan iger Sloveniji priborila do zdaj najboljšo uvrstitev v Pjongčangu. Kljub temu, da se je v olimpijsko areno že dvakrat podal Jakov Fak, na delu pa je že bil tudi moški del skakalne odprave.

Foto: MaPa Ema Klinec. Obe sta nato z Jernejo Brecl in Katro Komar osvojili še zlato na ekipni tekmi. Pred tem je bila z ekipo prvakinja že v letih 2016 in 2017, ima pa tudi že odličje s festivala evropske olimpijske mladine. Sicer pa ima Križnarjeva kljub mladosti tudi veliko izkušenj iz svetovnega pokala, kjer je njena najboljša uvrstitev četrto mesto (Zao 2018), z ekipo pa je že bila druga. In kdo pravzaprav je 17-letna mladenka iz Poljanske doline, ki je za odličjem zaostala dobrih 20 točk? Gre za novopečeno svetovno mladinsko prvakinjo. Do zlata je prišla neposredno pred odhodom v Južno Korejo, in sicer v Kanderstegu, kjer ji je na odru družbo delala tudi

Tudi Prevc je debitiral s sedmim mestom

"Pestra tekma z mešanimi razmerami v zraku. Prvi skok se mi ni povsem posrečil. A nič ne de, saj sem lahko to v drugi seriji popravila. Vesela sem tega rezultata," je po drugem skoku dejala Križnarjeva, ki je tako ponovila zgodbo Petra Prevca. Tudi on je na ZOI debitiral pri 17 letih in pristal na sedmem mestu. Vemo, kako se je zgodba nadaljevala – s kolajnama na naslednjih igrah. Je o njej razmišljala že tokrat? "Tudi to sem imela v mislih. O tem razmišlja vsak. Predvsem na olimpijskih igrah. Tudi skoki na treningih so bili lepi, zato je razumljivo, da sem pomislila na to. Na tekmi pa sem želela predvsem uživati. Sedmo mesto je lep rezultat. Tega se bom veselila," odgovarja članica skakalnega kluba Alpina Žiri.

Pomislila je tudi na kolajno, toda ... Foto: Reuters

Nasvidenje čez štiri leta

Dejstvo, da je trenutno lastnica najboljše slovenske uvrstitve na ZOI 2018, jo preseneča. Dodaja, da še ni izstrelila vseh nabojev. Dosegljiva je bila še višja uvrstitev. Rezerve vidi predvsem v prvem skoku. A tega si zdaj ne žene k srcu. "Na teh olimpijskih igrah sem uživala. Vseeno sem se na tekmo pripravila povsem normalno. Kot na vsako drugo. Malce mi jo je zagodlo le prilagajanje na časovni pas. Spanec namreč ni bil najboljši. A verjamem, da sem pokazala, kar znam. Nič me ni vrglo iz tira," je ob rahlem sneženju pripovedovala trenutno deseta skakalka svetovnega pokala, ki se zdaj poslavlja od Pjongčanga. Nasvidenje v Pekingu 2022? "Bomo še videli," odgovarja, na vprašanje o (ne)dosegljivosti vrh z Maren Lundby, Katharino Althaus in Saro Takanaši pa dodaja: "Dosegljive so. Le popoln skok in telemark v 'podnu', pa bo."