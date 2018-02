Vsega 17-letna Križnarjeva poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev

Olimpijske igre, Pjongčang, ženski skoki

Slovenske barve so na srednji skakalnici zastopale štiri tekmovalke. Najbolj se je izkazala Nika Križnar, ki bo prihodnji mesec postala polnoletna. Mladinska svetovna prvakinja je bila na koncu sedma in za eno mesto zaostala za uvrstitvijo Maje Vtič iz Sočija 2014. Je pa zato poskrbela za trenutno najboljšo slovensko uvrstitev na teh igrah. Izvrstno je nastopila v drugi seriji, ko je skočila kar 104 metre in imela tretji najboljši skok finalne serije.

Ema Klinec, ki je bila od naših v poskusni seriji najboljša, je imela v obeh serijah v zraku nekoliko manj podpore. V drugo ji je veter celo zapihal v hrbet in tekmovanje je končala kot štirinajsta.

Skoka pa se nista posrečila Špeli Rogelj in Urši Bogataj. Zlasti drugi, ki je naša najboljša v svetovnem pokalu, se je tekma povsem ponesrečila in končala jo je na 30. mestu. Nekaj mest je v finalu pridobila Rogljeva, tako da se bo z olimpijskih iger vrnila s povprečnim 22. mestom.

Lundby kraljica sezone

Zlate medalje se je razveselila Norvežanka Maren Lundby. Foto: Getty Images Osrednja junakinja je postala prva dama te sezone. Norvežanka Maren Lundby je prepričljivo pokorila konkurenco. Po prvi seriji ji je za ovratnik še dihala Nemka Katharina Althaus, a ji je Norvežanka v drugi pobegnila za kar 12 točk.

Brona se je razveselila japonska skakalna zvezdnica Sara Takanaši, ki je tako le osvojila tako želeno olimpijsko medaljo. Na zadnjih igrah v Sočiju je bila prva favoritinja, a v preveliki želji pogorela in padla tik pod oder za zmagovalke. Zdaj je le dosegla veliko zadoščenje.

Tako kot na moški tekmi je imel slovenski podjetnik Peter Slatnar tudi tokrat razlog za veselje, saj je po bronu Roberta Johanssona na njegovih smučeh do enakega odličja skočila tudi Japonka.

Na četrtem mestu je bila Rusinja Irina Vakumova, ki trenira pod taktirko slovenskega trenerja Matjaža Triplata.

Skakalke so tako zaključile z nastopi na olimpijskih igrah, saj imajo samo eno preizkušnje. Fante pa čakata še posamična in ekipna tekma na večji napravi.

