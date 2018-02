Ena najbolj nenavadnih zmag na olimpijskih igrah #video

Skok v športno preteklost

Olimpijske igre v Salt Lake Cityju so bile za Bradburyja že četrte. Kljub svojim bogatim izkušnjam je bil daleč od favoritov za medalje, kaj šele za olimpijsko zlato. Avstralski hitrostni drsalec je sicer pred tem že osvojil olimpijsko medaljo, in sicer bron na ekipni tekmi (5000 metrov) leta 1994 v Lillehammerju.

V finalu so njegovi nasprotniki popadali kot pokošeni. Foto: Guliver/Getty Images

Na olimpijskih igrah pred 16 leti je v hitrostnem drsanju na 1000 metrov potekalo zelo nenavadno tekmovanje. Dejstvo je, da so v tem športu pogosti padci in nepričakovani zapleti, ampak takrat je sreča zares pogledala Stevena Bradburyja. Ta bi moral tekmovanje končati že v četrtfinalu, potem ko je v tem delu tekmovanja končal na tretjem mestu. Pozneje so sodniki diskvalificirali Kanadčana Marca Gagnona, tako da se je uvrstil v polfinale, kar je bilo zanj prvič v posamičnih olimpijskih dvobojih.

V polfinalni vožnji je Bradbury štartal na povsem notranji progi. Že od samega začetka polfinala je drsal v ozadju. Ko je kazalo, da se bo moral zadovoljiti s polfinalom, so tik pred ciljem padli trije tekmovalci, on pa se je v veliki finale uvrstil kot drugi. Presenečenj pa s tem še zdaleč ni bilo konec.

One of my favorite Winter Olympic moments. Zero to hero in a split second! #StevenBradbury pic.twitter.com/2pTG4pFNWf — Chris Doyle (@Chris_Doyle22) February 11, 2018

Sprva mu ni bilo jasno, da je zmagal

V finalu se je dogajala še večja drama. Bil je na las podoben polfinalu. Bradbury je bil od štarta na zadnjem mestu. Če je v uvodnih krogih držal stik s preostalimi tekmovalci, je proti koncu že precej zaostajal. Nato se je zgodilo. V zadnjem zavoju, le nekaj metrov pred ciljem, so vsi štirje preostali finalisti zleteli v zaščitne blazine, Avstralec pa se je mimo njih pripeljal čez ciljno črto in presenetljivo zmagal. Sprva sploh ni dojel, da je zmagal, nato pa je ob vzklikih gledalcev dojel, da je dobitnik zlate medalje.

Foto: Guliver/Getty Images

Ni čutil, da bi lahko stopil na najvišjo stopničko

Mnogo let pozneje je Steven priznal, da je zlato medaljo sprejel z mešanimi občutki. "Nisem bil prepričan, ali želim v teh okoliščinah sprejeti zlato medaljo. Nisem čutil, da bi lahko stopil na najvišjo stopničko," je leta po tistem povedal Bradbury in dodal: "Če bi moral to še enkrat narediti, bi šel na podelitev in sprejel zlato medaljo, vendar ne bi stopil na najvišjo stopničko."

Danes 43-letni nekdanji hitrostni drsalec je povedal, da je v vseh letih večkrat pogledal podelitev in da je videti tako, kot da se želi opravičiti. "V tistem trenutku se nisem dobro počutil, kar se na podelitvi zelo dobro vidi."

Na podelitvi je začel uživati šele, ko je pred 16 tisoč gledalci začela igrati avstralska himna. Foto: Guliver/Getty Images

Na podelitvi je začel uživati šele, ko je pred 16 tisoč gledalci začela igrati avstralska himna. To medaljo je sprejel kot nagrado za 14 let trdega dela, ne le za samo minuto in pol, kolikor je trajal finale. "Dejansko ni bilo druge izbire. Nobenega drugega ni bilo in ni mi preostalo drugega, kot da vzamem medaljo."

Prav tako se dobro spominja olimpijskih iger leta 1994, kjer je imel veliko možnost za medaljo. Takrat je že v prvem krogu zletel v zaščitno ogrado in nesrečno končal tekmovanje. "Takrat sem bil favorit za medaljo v posamični konkurenci, vendar smo v ekipni tekmi osvojili bron. Takrat sem sedel ob rob drsalne steze in si mislil, da je vse skupaj navadno sranje."

Po končani karieri je tekmoval na motorjih

"Pred olimpijskimi igrami v Salt Lake Citiyju sem vedel, da sem bil za določene stvari kriv sam, za nekatere stvari so bili krivi drugi, v nekaterih pogledih pa stvari dejansko niso delovale. Če me vprašate, ali verjamem, da se trdo delo obrestuje, vam bom odgovoril pritrdilno," je še povedal Steven Bradbury, ki je po zmagi na OI končal svojo kariero v drsanju. Po tistem se je dolga leta ukvarjal z dirkanjem na motorju, delal pa je tudi kot strokovni komentator.