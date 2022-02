Švicarke razžalostile Rusinje

Po branilkah naslova Američankah in Kanadčankah so si polfinale olimpijskega turnirja zagotovile tudi Švicarke, ki so s 4:2 izločile Rusijo. V polfinalu jih čakajo Kanadčanke. Američanke se bodo v ponedeljkovem boju za zlato pomerile z zmagovalko zadnjega četrtfinala med Finsko in Japonsko.

Rusinje in Švicarke so v zadnjo tretjino vstopile z izenačenjem (1:1), v 48. minuti je Dominique Ruegg zadela za vodstvo Švice, v 57. minuti pa je Polina Lučnikova priskrbela novo izenačenje. Sledil je razburljiv zaključek, v katerem je Alina Müller dvakrat zadela, za končnih 4:2 v prazen gol, in potrdila švicarsko napredovanje v polfinale.

Švicarke so tudi leta 2014 v četrtfinalu v Sočiju premagale Rusijo in nato osvojile bron. V polfinalu se bodo tako kot pred osmimi leti pomerile s Kanado.

Branilke naslova v polfinale prek Čehinj

Na tekmi med ZDA in Češko v prvem delu igre zadetkov ni bilo, po 40 minutah pa je bil izid izenačen na 1:1, pri čemer so presenetljivo, prek Michaele Pejzlove, povedle Čehinje, a so nasprotnice že 48 sekund pozneje z golom Hilary Knight izid poravnale. Američanke so svojo premoč na ledu, razmerje v strelih je bilo 59-6, izkoristile šele v zadnjem delu igre, ko so zadele trikrat. Američanke so se kot prve uvrstile v polfinale. Foto: Guliverimage

"Bilo je res težko, ker plošček ni hotel iti v mrežo in njihova vratarka (Klara Peslarova, op. STA) je igrala odlično. Vendar ne smeš dovoliti, da ti to pride do živega," je po koncu povedala Lee Steckelin, ki je v 47. minuti zadela za 2:1.

Pozneje sta zadeli še Savannah Harmon ob igri z igralko več in Kendall Coyne Schofield v prazen gol.

Kanadčanke dale lekcijo Švedinjam

Kanadske hokejistke pa so Švedinjam dale pravo lekcijo in zmagale z 11:0. Prvič so zadele že po treh minutah igre, največ golov, pet, so dosegle v drugem delu igre. Brianne Jenner in Sarah Fillier sta zadeli po trikrat.

Kanadčanke so povsem nadigrale Švedinje. Foto: Guliverimage

Oba polfinalna obračuna bosta v ponedeljek, 14. februarja.