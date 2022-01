Sprememba v olimpijski reprezentanci Slovenije

Iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so sporočili, da je po izteku roka za kvalifikacije športnikov za Peking na končnem seznamu olimpijske reprezentance Slovenije za Peking 43 imen. Kot zadnji se je na njem znašel še alpski smučar Nejc Naraločnik z Ljubnega ob Savinji, ki je dobil priložnost namesto Štefana Hadalina. Vrhničan je iz osebnih razlogov predčasno končal sezono.

Med alpskimi smučarji bo v tehničnih disciplinah tako tekmoval le Žan Kranjec, Naraločnik, Boštjan Kline, Martin Čater in Miha Hrobat pa bodo na štartu smuka, superveleslaloma in alpske kombinacije.

Znana je tudi okvirna ekipa, ki bo barve Slovenije branila v mešani ekipni paralelni tekmi. Na seznamu za nastop so Kranjec, Hrobat ter Tina Robnik, Ana Bucik in Andreja Slokar, ki je pred OI zmagala na v tej zimi edini individualni ženski paralelni tekmi v Lech/Zürsu. Ilka Štuhec in Maruša Ferk Saioni sta predvideni za tekme v smuku, superveleslalomu in alpski kombinaciji.

Prav tako je OKS po dodatnih vabilih Mednarodnega olimpijskega komiteja formalno potrdil nastop deveterice tekačev in deskarke Glorie Kotnik.

Največ olimpijcev je iz alpskega smučanja (12), sledijo smučarski skoki (9), smučarski teki (9), biatlon in deskanje na snegu (6) in nordijska kombinacija (1).

Koliko kolajn bodo slovenski športniki osvojili na olimpijskih igrah v Pekingu? Več kot tri. 1082 glasov + 58,87%

Dve. 356 glasov + 19,37%

Eno. 111 glasov + 6,04%

Tri. 107 glasov + 5,82%

Nobene. 182 glasov + 9,90% Oddanih 1838 glasov

Žan Košir Ilka Štuhec - slovenski zastavonoši.

Slovenska odprava je z zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu pred štirimi leti prinesla dve kolajni.

Biatlonec Jakov Fak je na kraljevski biatlonski preizkušnji na 20 kilometrov postal olimpijski podprvak, deskar Žan Košir, ki bo s Štuhčevo tudi zastavonoša ob odprtju, pa je v paralelnem veleslalomu osvojil bron. Oba bosta med potniki, če ne bo neljubih dogodkov, tudi letos.

Olimpijske igre se bodo v Pekingu in okolici uradno začele 4. februarja, končale pa 20. februarja.