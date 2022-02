Ukrajinski športnik: Doma je zelo napet položaj

DAS IST EIN HELD

Ukrainian Olympic athlete Vladyslav Heraskevych called for “No war in Ukraine” shortly after a skeleton run here on Friday night, the first major political statement from an athlete at the Beijing Games. pic.twitter.com/GRzRSgp7Qk — Mensch und Gesund (@Mensch_igor) February 12, 2022

Vsa svetovna javnost že nekaj tednov spremlja napete razmere v Ukrajini, saj naj bi Rusija ob ukrajinski meji namestila več kot 100 tisoč vojakov, izvaja pa tudi vojaške vaje v Črnem morju in Belorusiji. V zgodbo so vpleteni tudi Američani in ameriški predsednik Joe Biden je ruskega predsednika Vladimirja Putina posvaril pred "hudimi in hitrimi posledicami". Rusija je že večkrat zanikala, da načrtuje napad na Ukrajino.

"To je moje mnenje in kot vsak normalen človek, si ne želim vojne." Foto: Guliverimage

Kot vsak normalen človek, si ne želim vojne

Zato je ukrajinski športnik Vladisalav Heraskevič po svoji tretji vožnji na olimpijskih igrah v Pekingu pokazal zapis, kjer poziva k miru "Brez vojne v Ukrajini".

"To je moje mnenje in kot vsak normalen človek, si ne želim vojne. Želim si mir v svoji državi in želim si mir na svetu. Torej nihče si ne želi tega. To je moje stališče. Borim se za to in borim se za mir," je uvodoma povedal šele 23-letni ukrajinski športnik.

"Doma v Ukrajini je zelo napet položaj. Veliko novic je o orožju, o nekaterih vojskah okrog Ukrajine, tako da to sploh ni v redu. Ni v redu v 21. stoletju."

Vladisalav Heraskevič Foto: Guliverimage

Za olimpijske komite je primer zaključen

Mednarodna pravila olimpijskega (Mok) komiteja pravijo, da športniki na OI ne smejo dajati nobene politične izjave. Po tej izjavi se je oglasil tudi tiskovni predstavnik Moka. Ta je povedal, da so s športnikom opravili pogovor, in da je za njih zadeva zaključena ter da so bile njegove besede "splošni poziv k miru".

Ob tem je Vladisalav Heraskevič dodal, da meni, da se tudi olimpijske igre borijo za mir in povezovanje držav. "Zato upam, da bodo v tej situaciji stali za mano. Noben si ne želi vojne."