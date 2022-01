Na seznamu, ki ga je potrdil IO SZS, je 42 športnic in športnikov. Največ kandidatov je iz alpskega smučanja (12), sledijo smučarski skoki in smučarski teki (9), biatlon (6), deskanje na snegu (5) in nordijska kombinacija (1). Seznam mora potrditi še izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije. Seja tega bo v torek ob 15. uri, na njej pa bodo predvidoma tudi dokončno imenovali slovensko olimpijsko reprezentanco za nastop na OI Peking 2022.

Slovenska odprava je z zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu pred štirimi leti prinesla dve kolajni, biatlonec Jakov Fak je na kraljevski biatlonski preizkušnji na 20 kilometrov postal olimpijski podprvak, deskar Žan Košir pa je v paralelnem veleslalomu osvojil bron. Oba bosta med potniki, če ne bo neljubih dogodkov, med potniki tudi letos.

Jakov Fak je v Pjongčangu postal olimpijski podprvak. Foto: Stanko Gruden, STA

Olimpijske igre bo gostil Peking, potekale bodo med 4. in 20. februarjem.

Slovenski športniki in športnice so največ kolajn na enih ZOI osvojili v Sočiju, kar osem. Največ jih je na ZOI osvojila nekdanja alpska smučarka Tina Maze, v Sočiju je bila dvakrat zlata, v Vancouvru pa dvakrat srebrna.

Koliko kolajn bodo slovenski športniki osvojili na olimpijskih igrah v Pekingu? Več kot tri. 25 glasov + 42,37%

Dve. 18 glasov + 30,51%

Eno. 6 glasov + 10,17%

Tri. 4 glasov + 6,78%

Nobene. 6 glasov + 10,17% Oddanih 59 glasov

Predlog slovenske reprezentance za OI v Pekingu* Alpsko smučanje (12): Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Ilka Štuhec, Maruša Ferk Saioni, Štefan Hadalin, Žan Kranjec, Boštjan Kline, Martin Čater in Miha Hrobat Biatlon (6): Polona Klemenčič, Živa Klemenčič, Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan, Lovro Planko Deskanje na snegu (5): Urška Pribošič, Žan Košir, Tim Mastnak, Rok Marguč, Tit Štante Nordijska kombinacija (1): Vid Vrhovnik Smučarski skoki (9): Nika Križnar, Ema Klinec, Urša Bogataj, Špela Rogelj, Anže Lanišek, Lovro Kos, Timi Zajc, Cene Prevc, Peter Prevc Tek na smučeh (9): Anamarija Lampič, Eva Urevc, Anja Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič, Miha Šimenc, Vili Črv, Miha Ličef, Janez Lampič



*Reprezentanco mora potrditi še Izvršni odbor OKS, seja bo v torek.

Enzo Smrekar je edini kandidat za predsednika SZS. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Smrekar edini kandidat za predsednika SZS

Iz SZS so ob tem sporočili še, da so se člani izvršilnega odbora SZS seznanili tudi s poročilom kandidacijske komisije, saj bodo na SZS v prihodnjih mesecih potekale volitve predsednika in organov ter predsednikov panog.

Veljavne kandidature so poslali Enzo Smrekar kot edini za predsednika SZS, Jaka Kavčič in Trivo Krempl za nadzorni odbor SZS. Za predsednike panog pa Iztok Klančnik (alpsko smučanje), Boštjan Ule in Blaž Repinc (biatlon), Roman Vidovič (prosti slog), Borut Meh (smučarski skoki in nordijska kombinacija), Sonja Vidonja in Roman Beznik (tek na smučeh), Franc Horvatiček (telemark smučanje). Rok za oddajo predsedniških kandidatur za deskanje na snegu se bo iztekel 31. januarja.