Spet covid-19: trem športnicam niso dovolili na čarter za Peking

Smučarska tekačica Teresa Stadlober, alpska smučarka Katharina Gallhuber in tekmovalka v bobu Katrin Beierl danes s čarterskim letom avstrijskega olimpijskega komiteja niso odpotovale na olimpijske igre v Peking, kot je bilo sprva načrtovano. Razlog, da so ostale doma, so bile nejasnosti zaradi njihovih testov na okužbo z novim koronavirusom.

Vrednosti so v izvidu Beierlove, ki je pravkar prebolela covid-19, še vedno preveč nihale, za Stadloberjevo in Gallhuberjevo pa je treba zadnje rezultate testov še natančno oceniti in ovrednotiti, da bi odpravili vsakršen dvom, so sporočili iz avstrijskega olimpijskega komiteja.

"Previdnost je glavna prednostna naloga, zlasti na čarterskem letu, kjer imamo na krovu številne potnike," je navedel šef avstrijske olimpijske misije na Kitajskem Christoph Sieber.

Avstrijski olimpijski komite je pred čarterskim letom še enkrat poslal na test na okužbo skoraj 150 članov delegacije.

"Vsak posamezni primer zelo natančno preučimo in nato skupaj s športniki sprejemamo odločitve, ki so čim bolj individualno prilagojene. Tveganje, da bi Beierlova na Kitajskem pristala v karanteni, bi bilo trenutno preveliko. Radi bi ji prihranili to izkušnjo," je dejal glavni zdravnik avstrijskega olimpijskega komiteja Bernhard Unterkofler.

