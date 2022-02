Na slovenski kulturni praznik bo za slovenske ljubitelje športa res pester dan. Poleg smučarskega teka in biatlona, kjer imamo svoje adute, bo na sporedu tudi edina tekma za alpske deskarje na teh olimpijskih igrah. V izločilnih bojih paralelnega veleslaloma, ki se je s kvalifikacijami začel že ob 3.40, bodo nastopili trije Slovenci. Tim Mastnak, Žan Košir in Gloria Kotnik so obetavno nastopili že v predtekmovanju. Izločilni boji najboljših 16 se bodo začeli ob 7.30.

Poleg Žana Koširja, ki ima v svoji rezultatski malhi že tri olimpijske medalje z iger v Sočiju in Pjongčangu, in je bil v kvalifikacijah 11., bosta slovenske barve v izločilnih bojih zastopala še Tim Mastnak in Gloria Kotnik. Mastnak je v seštevku obeh kvalifikacijskih voženj postavil odličen 4. čas, Kotnikova pa je osvojila 14. mesto.

Kaj čaka Slovence v osmini finala? Mastnak se bo v osmini finala pomeril z Nemcem Yannickom Angenendom, Koširja čaka obračun z italijanskim veteranom Rolandom Fischnallerjem, Kotnikova pa se bo za preboj v četrtfinale pomerila z Japonko Tsubaki Miki.

Tim Mastnak je bil s 4. mestom najvišje uvrščen Slovenec v kvalifikacijah. Foto: Guliverimage

Slovenski zastavonoša obstal pred vrati finalnega dela

Četrti slovenski predstavnik Rok Marguč je tekmovanje končal na 25. mestu z zaostankom 3,48 sekunde. Do uvrstitve med 16 najboljših sta mu zmanjkala slabi dve sekundi.

"Progi sta dejansko isti, razlik ni, sneg je fantastičen, proga je res lepa. Užitek je deskati na njej. Kar se tiče mojega nastopa, škoda prve rezervirane vožnje. Ta druga je bila dosti boljša, ampak da prideš v finale na olimpijskih igrah, moraš odpeljati dve. Žal sem samo eno. To je to, škoda," je sporočil zastavonoša slovenske olimpijske reprezentance v Pekingu.

Rok Marguč je obstal pred vrati osmine finala. Foto: Guliverimage

Mastnaka presenetila podlaga

Kaj so po tekmi povedali slovenski finalisti? Mastnaka, ki je na olimpijski progi v Secret Gardnu zmagal leta 2019, je nekoliko presenetila podlaga, saj je drugačna, kot je pričakoval.

"Sem pa že v prvih zavojih našel občutek in potem malenkost stopnjeval, odpeljal mirno vožnjo brez večjih napak. So pa še rezerve in upam, da jih bom lahko v finalu poiskal in jih dodal v vožnjo. Poskusil bom napasti, najprej bom pogledal obe vožnji in potem na podlagi analize poskušal ugotoviti, kje so tiste stotinke, ki mi še lahko gredo v prid," je dejal najboljši slovenski predstavnik v kvalifikacijah.

Žan Košir je bil 11. v kvalifikacijah. V boju za četrtfinale se bo pomeril z italijanskim veteranom Rolandom Fischnallerjem. Foto: Guliverimage

Košir računa na jezno vožnjo

Optimističen je tudi Košir. "V bistvu zdajle vidim, da sem enajsti. Nazadnje, ko sem bil enajsti, sem zmagal. S to miselnostjo bom šel v finale," je takoj po obeh vožnjah v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo povedal 37-letni deskar.

"Postavitev je taka, da dopušča tvegano vožnjo. Mogoče sem čutil nekaj napetosti, zaradi česar noge niso bile sproščene. Manjkalo je nekaj poskočnosti, ampak cilj uvrstitve v finale je izpolnjen. To napetost se da pretvoriti v eno divjo, jezno vožnjo. Kot pravim, prvi cilj je izpolnjen, zdaj mi je odleglo in se lahko osredotočim na vožnje, da bom boljši od nasprotnikov. Od starta do cilja je treba iti dokaj napadalno. V vsaki vožnji sem naredil manjše napake, če teh ne bo, sem lahko dovolj hiter, da lahko premagam vsakega," je še dodal.

Gloria Kotnik se po svojo najboljšo olimpijsko uvrstitev podaja z 11. mesta v kvalifikacijah. Foto: Guliverimage

Kotnikova se je spomnila na svoje domače

Tudi Kotnikova je našla razloge za dobro voljo. "Sploh prva vožnja je bila res dobra, za drugo sem bila vesela, da mi je uspela. Ta finale mi doslej najbrž največ pomeni, še posebej zaradi domačih, ki me podpirajo ter mi stojijo ob strani. To je za njih.

Zadnje sezone so bile zelo težke. Tudi sama nisem znala tempirati treningov in vsega tega, tako da me je večkrat ob tem izdalo zdravje. Zdaj sem se vrnila na povsem drugačen način. Manj sem obremenjena, drugače gledam na stvari. Včasih se zgodijo nepredvidljive stvari in še vedno je otrok na prvem mestu. Tudi trikrat na dan se mi lahko spremeni načrt, tako pač je. Sem veliko bolj prilagodljiva, vse vzamem bolj umirjeno, prediham. In tudi generalno se počutim res veliko veliko bolje," je razložila deskarska mama.

Branilka naslova olimpijske prvakinje iz Pjongčanga Ester Ledecka je tekmice deklasirala že v predtekmovanju. Foto: Guliverimage

Čehinja odločno napovedala lov na nov olimpijski naslov

Svoj lov na drugi zaporedni olimpijski naslov v paralelnem veleslalomu je odločno napovedala Čehinja Ester Ledecka, ki je bila z naskokom najhitrejša v obeh kvalifikacijskih vožnjah. Pri moških je po kvalifikacijah v najboljšem položaju Korejec Sangho Lee, vodilni v svetovnem pokalu in olimpijski podprvak iz Pjongčanga.

Branilec naslova, Švicar Nevin Galmarini, je z 21. mestom obstal v predtekmovanju.

V igri za medaljo ostaja tudi olimpijska prvakinja iz Sočija, Švicarka Patrizia Kummer, ena redkih necepljenih športnic na teh olimpijskih igrah, ki je za nastop na igrah morala prestati 21-dnevno karanteno. Kvalifikacije je končala na 12. mestu.