Žrtev zime še Maruša Ferk, na Krvavcu si je poškodovala koleno

Danes je na Krvavcu na državnem prvenstvu v smuku, ki so ga kasneje zaradi slabega vremena odpovedali, padla Maruša Ferk. Poškodovala si je levo koleno, čaka pa jo več tedenska rehabilitacija.

Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marušo Ferk so takoj po odpeljali v UKC Ljubljana, kjer jo je pregledal dr. Anže Kristan, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Magnetna resonanca je pokazala natrgano notranjo stransko vez. Križna vez in meniskus pa sta na srečo cela.

Potrebna bo večtedenska rehabilitacija, ki se začele z jutrišnjim dnem, so sporočili iz SZS.