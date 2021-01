Znanih več podrobnosti po hudem padcu v Švici #video

Video: Grd padec Forda:

Švicarski Adelboden je bil usoden še za tretjega smučarja ta konec tedna. Po Norvežanoma Lucasu Braathnu in Atleju Liu McGrathu, ki sta jo skupila v petek, je v soboto grdo padel še Ford. Tik pred ciljem je izgubil ravnotežje in nenadzorovano grdo padel na glavo in vrat ter negiben zdrsel proti izteku, kjer je za piko na i trčil še v enega od delavcev. Po polurni pomoči zdravniških delavcev je nesrečnega Američana v bolnišnico odpeljal helikopter.

Podrobni nevrološki pregledi so pokazali, da poškodbe glave in vratu niso resnejše narave, so sporočili iz ameriške smučarske zveze, a so dodali, da Ford še čaka, kaj bodo zdravniki povedali o njegovem desnem kolenu. Mnogi so po hudem padcu spregledali, da je 31-letniku ob padcu grdo obrnilo tudi koleno, kar ne obeta ničesar dobrega. Čeprav še nimamo dokončne diagnoze, lahko že zdaj ugotovimo, da je sezona tudi za Forda predčasno končana.

Preberite še: