Žan Kranjec ima poškodbo mišic

Žan Kranjec, ki si je na treningu pred tekmami svetovnega pokala v Adelbodnu poškodoval hrbet, je v UKC Ljubljana opravil preiskave, ki so pokazale poškodbo mišic. Zdaj ga čaka rehabilitacija.

V nadaljevanju sezone bo 28-letnik iz Bukovice pri Vodicah vse moči usmeril proti svetovnemu prvenstvu v Cortini d'Ampezzo, kjer bo naslednja tekma v njegovi paradni disciplini, veleslalomu.

Kranjec je že v petek zaradi hudih bolečin v hrbtu predčasno zapustil Adelboden in šel na preiskave. Zmagovalec lanske preizkušnje v Adelbodnu je tako moral izpustiti oba veleslaloma in nedeljski slalom. "Odločili smo se, da ga pošljemo v Slovenijo, kjer bodo zdravniki opravili podroben pregled, na podlagi katerega bodo sprejete odločitve o nadaljnjih korakih," so v petek sporočili iz slovenskega tabora.

To je bil za Kranjca in slovenski tabor velik udarec, ker so se zdravstvene težave pojavile na vrhuncu sezone.

V skupnem seštevku slaloma je padel na deveto mesto

Kranjec je v veleslalomskem seštevku zdrsnil na deveto mesto. Za vodilnim Francozom Alexisom Pinturaultom ga loči 283 točk. V skupnem seštevku je kot najboljši Slovenec 22. Za zdaj se še ne ve, kdaj se bo Kranjec vrnil nazaj v karavano, po optimističnih načrtih naj bi bil pripravljen za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnji mesec.