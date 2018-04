Zimzeleni Kasai ima novega šefa, ki je mlajši od njega

V japonski skakalni reprezentanci je prišlo do spremembe na čelu glavnega trenerja. Tomoharuja Yokokawo bo zamenjal Hideharu Miyahira, ki se je v preteklosti kot sotekmovalec skupaj z Noriakijem Kasaijem veselil medalj na nordijskih svetovnih prvenstvih.

Noriaki Kasai (levo) in Hideharu Miyahira (desno) sta denimo tudi v Planici stala skupaj na odru za zmagovalce. Zdaj bo Miyahira njegov glavni trener. Foto: Reuters

Menjave na trenerskih mestih v skakalnih reprezentancah se nadaljujejo. Medtem ko so v taboru najboljših nacij, Norveške, Poljske in Nemčije, zadovoljni z avstrijskimi strokovnjaki Alexandrom Stöcklom, Stefanom Horngacherjem in Wernerjem Schusterjem, se drugod dogajajo spremembe.

Videli smo jo tudi na čelu slovenske reprezentance. Gorana Janusa je nasledil Gorazd Bertoncelj, ki je že podal svoje videnje, kako bo zapeljal delo s slovenskimi skakalci, ki bodo imeli status prvokategornikov.

Do zamenjave je prišlo tudi na Japonskem. Vse od leta 2010 je bil na čelu 51-letni Tomoharu Yokokawa. A njega niso spodnesli slabši rezultati, saj se je sam odločil za slovo.

V njegove čevlje bo stopil nekdanji japonski skakalec Hideharu Miyahira. Zdaj 44-letni skakalec je svojo skakalno pot zaključil leta 2006, na kateri se je veselil tudi štirih medalj na nordijskih svetovnih prvenstvih.

Leto in pol je mlajši od zimzelenega Noriakija Kasaija, ki še vedno skače v družbi najboljših na svetu. Skupaj sta se med drugim veselila dveh medalj na nordijskih svetovnih prvenstvih, leta 1999 in 2003. Sicer pa Miyahira dobro pozna ustroj japonske reprezentance, saj je bil v zadnjih letih del strokovnega štaba glavne japonske skakalne ekipe.