Petra Prevca vrniti tja, kjer je že bil

Novi trener slovenskih skakalcev Gorazd Bertoncelj

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vidno negotov in s precejšnjo tremo je prvič kot glavni trener slovenskih skakalcev pred novinarje stopil Gorazd Bertoncelj in si ob tem zagotovil tudi daljše nadaljnje obdobje brez uradnih izjav ali intervjujev. O precej večji meri odločnosti, avtoritete in predvsem strogosti pa znajo povedati skakalci, ki so vadili pod njegovim okriljem. "Zahtevam jasna pravila igre. Držati se jih moramo vsi, trenerji in skakalci. Obenem pa vztrajam pri motiviranosti. Gradili bomo na iskrenih odnosih in dobri komunikaciji," o sebi pove dolgoletni skakalni delavec, ki bo v nedeljo dopolnil 43 let.

Nikoli ni sanjal o tem, da bi postal glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev. Vseeno ga, predvsem zaradi pojavljanja imena v medijih, klic Ljuba Jasniča ni presenetil. Odločitev je, tudi zaradi dejstva, da je pri vodstvu panoge glas zanj zastavil predhodnik Goran Janus, sprejel brez pretiranega oklevanja ali postavljanja pogojev. Skladno s pripadajočimi puhlicami pa zagotavlja, da gre za veliko čast in izziv hkrati.

Petera Prevca po dopustu čaka nov šef. Foto: Sportida

O Janusu govori z izbranimi besedami, zato se v širokem loku izogiba pogovorom o pomanjkljivostih sistema ali napakah predhodnika, ki bi mu v oči padle v vlogi precej bližnjega opazovalca. Po drugi strani pa ne more zanikati upada rezultatske krivulje, ki ga pooseblja Peter Prevc. "Vsak uspeh ima svoj začetek in svoj konec. To je naravni proces v športu. Menim, da je bilo delo s Petrom v sedmih letih vrhunsko," pravi Bertoncelj, dodaja, da slovenski skoki še zdaleč nimajo le bratov Prevc, a vseeno ne skriva, da nekdanjega svetovnega rekorderja vendarle ne vidi na 15. mestu, na katerem je končal to sezono.

"Verjamem, da bo znova tam, kjer je bil. Ali pa vsaj pri vrhu. Ohladiti mora glavo. Popolnoma je motiviran. Brez posebnih novih ukrepov se moramo lotiti dela. Tehnika? Minimalne spremembe, pa še to v skladu z razvojem," pravi in dodaja: "Cilji vseh morajo biti visoki. Želimo biti med najboljšimi. Na vsaki tekmi moramo krojiti vrh. Tudi če bo nekdo četrti, a z majhnim zaostankom za najboljšim."

Ničesar ne bo prepuščal naključju

Svoje nove varovance, s katerimi je večinoma sodeloval že na klubski in mladinski ravni (izjeme so Robert Kranjec, Jurij Tepeš in Jernej Damjan), bo v pripravljalno obdobje pognal v zadnjem tednu aprila. Do takrat se namerava z vsemi podrobno pogovoriti ter s strokovnim štabom za vsakega posameznika pripraviti načrt. Poletje želi izkoristiti za celostno pripravo vsakega skakalca in ob tem previdno izbirati tekmovanja, na rezultatsko usmeritev pa bo stikalo prestavil na snegu.

"Razdelali bomo načrt za vsakega posameznika. Pozorni bomo na usmeritve v tehniki, posvetili se bomo prehrani, področju psihologije … Vse se mora združiti v celoto. Pomemben pa bo tudi razvoj. V tem procesu želim sodelovati. Ničesar ne smemo prepuščati naključju," pojasnjuje dosedanji trener mlade in mladinske reprezentance, ki je sicer po kratki in rezultatsko neuspešni skakalni karieri med trenerje zajadral že leta 1993.

Svežina in energija

"Pravijo, da nov trener prinaša svežino in energijo. Že to je občutna razlika. Vsak trener ima tudi lasten pristop. Gre za edinstvenost. Prav gotovo pa ga ni pristopa, ki bi bil najboljši. Tudi najslabšega pristopa ne poznam. Ena od mojih glavnih idej pa je individualni pristop. Poudarek bom dal tudi komunikaciji in inovativnosti," razmišlja Bertoncelj.

Želi s poudarjanjem razvoja in inovativnosti namigniti, da so Slovenci na tem področju nekoliko zaspali? "Ne. Verjamem pa, da je treba v delo vključiti ideje in ljudi. Potem bo razvoj takšen, kot mora biti. Priti moramo do točke, ko bomo odvisni le od sebe, torej od lastnega dela," odgovarja naslednik Gorana Janusa, čigar nadaljnja vloga sicer še ni povsem jasno definirana, a bo zanesljivo ostal povezan z reprezentanco.