Žan Kranjec pred novo veliko priložnostjo #video

Foto: Reuters

Na prvi tekmi 14., na drugi 7., na tretji 3. Tako je svoje rezultate letos stopnjeval najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki se bo v soboto s štartno številko 10 v Adelbodnu podal po nov vrhunski rezultat, tokrat prvič z nahrbtnikom stopničk s predhodne klasični tekme. Lani je bil na tradicionalnem švicarskem veleslalomu petnajsti. Letos je apetiti večji. Navsezadnje je trenutno celo sedmi veleslalomist svetovnega pokala

"V izvedbi in načinu smučanja je razlika med tretjim in četrtim mesto zelo majhna. Je pa vsekakor v Alta Badii opravil veliko delo s tem, da je obranil tretje mesto po prvi vožnji. A Žan ima v svoji karieri še kakšen višji cilj kot pa eno tretje mesto. Jasno, stopničke so ga sprva malce stresle. A zdaj deluje povsem običajno. Lepo je imeti v žepu lep rezultat, a nazaj se ne oziroma. Včerajšnji rezultat se v vrhunskem športu hitro pozabi. Rezultat je treba doseči danes in jutri," razmišlja trener Klemen Bergant.

Težko delo za Hadalina

Organizatorji so imeli sicer ta teden nemalo težav s pripravo tekmovalnega odra. Ob prihodu reprezentanc so morali zaradi plazu zapreti cesto. Vseeno tekmi nista ogroženi, veliko vprašanje pa je, kako kakovostna bo po padavinah in visokih temperaturah tekmovalna proga.

To zanima predvsem Štefana Hadalina, ki bo v soboto nastopil s štartno številko 58, le deset številk prej pa se bo na progo podal na nedeljskem slalomu. "Dokler ne izboljša svojega štartnega izhodišča, je to pač realnost. Je pa seveda težko, ko že pred štartom veš, da pogoji ne bodo dobri. Ko se ponudi priložnost, jo mora izkoristiti," pravi Bergant.

[video: 67311 / ]

Kaj pa ostali?

Čeprav je v četrtek v Zagrebu novo priložnost dobil tudi Žan Grošelj, ki je na treningih občasno konkurenčen, pa slovenska tehnična vrsta ostaja kadrovsko zelo omejena, zato se ob poškodovanem Jakobu Špiku kar samo po sebi poraja vprašanje, ali je na obzorju tudi kašen nov obraz, ki bi lahko skozi evropski pokal začel loviti prva moža.

"Grošelj je tretji tekmovalec, a je rezultatska vrzel velika. Še večja pa je razlika do naslednjega. Tam so mladi fantje, ki se morajo še učiti in postopoma napredovati. To je dolgotrajen proces," odgovarja Bergant, ki vidi nekaj obetavnih fantov, rojenih med letoma 1998 in 2000.