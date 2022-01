Slovenci v ekipni boj za stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalci so zbrani na Poljskem, kjer se bo ob 16. uri, če bo vreme dopuščalo, začela ekipna tekma, na kateri naj bi sodelovalo devet ekip. Tudi slovenska, ki jo v Zakopanah vodi Gašper Vodan.

Smučarsko-skakalna karavana je zbrana na Poljskem, kjer je danes na sporedu ekipna tekma, v nedeljo pa sledi še posamična. Skakalci bi morali v petek opraviti kvalifikacije za nedeljsko preizkušnjo, a so jih zaradi premočnega vetra odpovedali pri številki 46 in prestavili na nedeljo. Ob odpovedi je bil v vodstvu Peter Prevc.

Slovensko šesterico (Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Cene Prevc, Žiga Jelar, Peter Prevc) na Poljskem vodi Gašper Vodan, saj je glavni trener Robert Hrgota zaradi tveganega stika z okuženim s koronavirusom, ki pa ni bil v povezavi z reprezentanti, ostal doma.

Predvideno je, da bodo skakalci danes ob 13.30 na treningu preizkusili skakalnico, ob 16. uri pa bo sledila ekipna tekma z devetimi reprezentancami. Slovenci so bili na dveh ekipnih preizkušnjah te sezone tretji in četrti.

Nedeljska posamična tekma je predvidena ob 16. uri, kvalifikacije pa ob 14.30.

Zakopane, ekipna tekma



Brought to you by

Preberite še: