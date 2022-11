Začenja se tudi sezona v hitrih disciplinah, čez lužo šest Slovencev

V Lake Louisu v Kanadi se bo konec tedna začela sezona v hitrih disciplinah. Najprej bodo na vrsti moški, konec prihodnjega tedna pa še alpske smučarke. V Killingtonu v ZDA pa bosta v soboto in nedeljo na sporedu ženski tekmi v veleslalomu in slalomu. V Severno Ameriko je odpotovalo šest Slovencev, ki se bodo merili za točke svetovnega pokala.

Slovenske barve na petkovem uvodnem moškem smuku sezone 2022/23 bodo zastopali Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik, smučarje nato čakata še dva superveleslaloma, na katerih bosta nastopila le Čater in Hrobat.

V Kanadi je tudi Švicar Marco Odermatt, ki je minulo sezono prvič končal povsem na vrhu seštevka svetovnega pokala alpskih smučarjev za svoj prvi veliki kristalni globus. Odermatt je odlično začel sezono. Na ledeniku Rettenbach nad Söldnom je zmagal na uvodnem veleslalomu, na katerem je bil slovenski as Žan Kranjec drugi, a slednji na tekmah v Lake Louisu ne bo nastopil.

Kako bo v novo sezono štartal Marco Odermatt? Foto: Reuters

V Kanadi bo tekmoval tudi Aleksander Aamodt Kilde iz Norveške, ki je minulo zimo končal kot lastnik obeh malih kristalnih globusov v hitrih disciplinah, smukaškega in superveleslalomskega. Tekem v Skalnem gorovju ne bosta izpustila Odermattov rojak, Beat Feuz, olimpijski smukaški prvak iz Pekinga, in Avstrijec Matthias Mayer, superveleslalomski olimpijski prvak, ki je pred OI lani zmagal na smuku v Lake Louisu. Mayer je na tem prizorišču v Kanadi dobil tudi zadnjo moško superveleslalomsko preizkušnjo leta 2019.

Od Slovencev je lani v Kanadi zelo dobro nastopil Boštjan Kline, ki je smuk končal na 11. mestu. Mariborčan tokrat ni odpotoval čez veliko lužo, saj si je v padcu na treningu smuka po koncu sezone poškodoval nogo ter je trenutno še vedno v postopku rehabilitacije. Od Slovencev, ki so v Kanadi, pa je na tem prizorišču najvišje posegel Čater z 20. mestom na superveleslalomu leta 2018.

Štuhčeva edina Slovenka na treh tekmah

Lake Louise bo konec prihodnjega tedna gostil tudi ženske hitrostne preizkušnje, smuka, 2. in 3. decembra, ter superveleslalom, 4. decembra.

Slovenska predstavnica na vseh treh tekmah v Kanadi bo Ilka Štuhec, ki formo pili v Nakiski. Mariborčanka je vtise iz Kanade delila s sledilci na družbenih omrežjih, ko je objavila fotografijo proge in ob tem v angleščini dodala Yes, please (Ja, prosim) ter tri emotikone, med njimi zamrznjeni obraz. V Nakiski treningi potekajo po načrtih, a ob zelo nizkih temperaturah, tudi 20 stopinj pod lediščem, so za STA povedali v njenem taboru.

Slovenska predstavnica na vseh treh tekmah v Kanadi bo Ilka Štuhec. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dvakratna svetovna smukaška prvakinja je lani v Lake Louisu dvakrat pristala v najboljši smukaški dvajseterici (16., 20.), superveleslaloma pa ni odpeljala do konca. Tokrat želi tudi z novimi smučmi poseči višje, na prizorišču, kjer je leta 2016 kot prva Slovenka zmagala na dveh smukih.

Na vseh treh tekmah v Lake Louisu, dveh smukih in superveleslalomih, je lani slavila Italijanka Sofia Goggia, ki je osvojila tudi mali smukaški globus. Superveleslalomski je pripadel Italijanki Federici Brignone, ki bo na startu tudi v Killingtonu.

Konec tedna se bo nadaljevala tudi sezona svetovnega pokala za "tehničarke". Foto: Guliver Image

Konec tedna na delu tehničarke

Konec tedna se bo nadaljevala tudi sezona svetovnega pokala za "tehničarke", ki so iz Levija neposredno odpotovale v ZDA. Na letalu iz Božičkove dežele sta bili tudi Ana Bucik in Neja Dvornik.

Slovenki sta bili na uvodnih slalomih v točkah, Bucikova s šestim in 13. mestom ter Dvornikova s 23. in 15. mestom. Američanka Mikaela Shiffrin je sezono odprla z dvema zmagama in bo glavna favoritka za zmago tudi na domačem prizorišču.