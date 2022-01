Za konec v Seefeldu zmaga še Graabaku

Edini slovenski predstavnik v Avstriji Vid Vrhovnik današnje tekme ni končal.

Zaradi slabih vremenskih razmer sicer danes niso izvedli skakalnega dela preizkušnje, za izhodišče pred tekmo so tako vzeli provizorično serijo in ji prišteli še bonus točke sobotne tekme. Tekaški del je Graabak tako začel kot prvi, šest sekund pred Riiberjem in Lamparterjem, majhno prednost pa je nato ohranil do cilja tekaške preizkušnje. Vrhovnik je imel pred tekom 43. izhodišče, a nato preizkušnje ni končal.

Za Graabaka je bila današnja zmaga prva v svetovnem pokalu po Lahtiju 2019. Obenem pa si je zagotovil tudi zmago na prestižnem trojčku tekem v Seefeldu, kjer dosežke prejšnjega dne upoštevajo kot izhodišče za naslednjo tekmo, zmagovalec zadnje pa je tako tudi prvi v seštevku trojčka Seefelda.

Izidi:

1. Joergen Graabak (Nor) 30:08,6

2. Johannes Lamparter (Avt) + 1,5

3. Jarl Magnus Riiber (Nor) 14,9

4. Vinzenz Geiger (Nem) 47,8

5. Jens Luraas Oftebro (Nor) 48,3

6. Ilkka Herola (Fin) 49,9

7. Kristjan Ilves (Est) 1:03,3

8. Franz-Josef Rehrl (Avt) 1:07,7

9. Julian Schmid (Nem) 1:30,0

10. Terence Weber (nem) 1:35,5

... Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Johannes Lamparter (Avt) 1030

2. Jarl Magnus Riiber (Nor) 883

3. Vinzenz Geiger (Nem) 776

4. Joergen Graabak (Nor) 575

5. Eric Frenzel (Nem) 518

6. Kristjan Ilves (Est) 516

...

48. Vid Vrhovnik (Slo) 8

Preberite še: