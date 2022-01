Norvežan je suvereno opravil s tekmeci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji ene najbolj prestižnih tekem na svetu v nordijski kombinaciji so zavoljo premočnega vetra odpovedali današnjo skakalno preizkušnjo, tako da so obveljali izidi, ki so jih tekmovalci dosegli na četrtkovi provizorični tekmi.

Na njej je blestel Riiber, ki je po 107 metrov dolgem skoku današnjo tekaško preizkušnjo na 7,5 km začel s 57 sekundami prednosti pred najbližjima zasledovalcema - Nemcem Terenceom Webrom in Estoncem Kristjanom Ilvesom.

V tekaškem delu je 24-letni Riiber brez težav odbil svoje tekmece in v tej sezoni dosegel osmo zmago. Slavil je na vseh svojih dosedanjih preizkušnjah v Ruki, Lillehammerju, Otepääju in Ramsauu. Preizkušnje v Val di Fiemmeju in Klingenthalu je izpustil, tekmi v Planici pa sta bili odpovedani zaradi slabih epidemioloških razmer.

Vid Vrhovnik je končal na 41. mestu. Foto: Guliverimage

Vrhovnik je skakalno preizkušnjo po 92 m dolgem skoku končal na 37. mestu, v tekaškem delu pa je izgubil še štiri mesta.

V soboto in nedeljo bosta v Seefeldu na sporedu še dve preizkušnji za svetovni pokal. V soboto bo tekaški del znašal 10, v nedeljo pa 12,5 km.