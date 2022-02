Za konec dvojna slovenska zmaga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domen Prevc je drugič zapored zmagal s 130 metri in 131,5 metra ter 265,6 točke. S tem je za 4,5 točke prehitel Žigo Jelarja (131 in 129 metrov), ki je v ZDA na treh tekmah trikrat stal na stopničkah (1., 2., 3. mesto). Na tretjem je končal vodilni po prvi seriji Avstrijec Michael Hayböck (133 in 127) z 257,8 točke.

Jan Bombek je zasedel 12. mesto, Tilen Bartol je bil 21., Žak Mogel je končal na 23. mestu, brez točk sta ostala Anže Semenič na 31. in Mark Hafnar na 33. mestu.

Celinski pokal, v katerem je v skupni razvrstitvi najboljši Semenič na sedmem mestu, se bo nadaljeval v Brotterodeju v Nemčiji prihodnji konec tedna.