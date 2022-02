Prevc in Jelar v velikem slogu do zmage

Z vidika Slovenije so slovenski skakalci razpršeni na obeh koncih sveta. Na daljnem vzhodu na olimpijskih igrah v Pekingu nastopajo eni, na zahodu v ZDA drugi. In onkraj Atlantika so se naši skakalci na tekmah celinskega pokala izkazali. Žiga Jelar in Domen Prevc sta vknjižila vsak po eno zmago.