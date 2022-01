Slovenci po izjemnem skoku Laniška po polovici zanesljivo vodijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnji postaji svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami poteka tekma mešanih ekip. Slovenski kvartet (Urša Bogataj, Ema Klinec, Cene Prevc in Anže Lanišek) je po prvi seriji zanesljivo v vodstvu, pred drugo Norveško ima več kot 40 točk prednosti. Gre za olimpijsko generalko, na Kitajskem bodo prvič podelili olimpijska odličja tudi na tekmi mešanih ekip.

Na štartu mešane ekipne tekme je devet ekip, slovenska nastopa s številko 8. Sestavljajo jo Urša Bogataj, Ema Klinec, Cene Prevc in Anže Lanišek. Klinec je na današnjem prologu zasedla 4. mesto, Bogataj pa 8.. Skakalce prolog še čaka, so pa opravili s treningoma, Cene Prevc je bil na prvem 1., na drugem pa 27., Lanišek na prvem 30., na drugem pa 11.

Skakalce in skakalke v soboto v Willingenu čakata še po dve posamični tekmi, nato bodo odpotovali na olimpijske igre na Kitajsko. Tudi tam se bodo za en komplet odličij borili na mešani ekipni tekmi, tako da gre za neke vrste olimpijsko generalko.

Mešana ekipna tekma, 1. serija 1. skupina: Ema Klinec je pristala pri 124,5 metrih, slovenska ekipa je po prvi skupini na tretjem mestu, za vodilno Japonsko zaostaja le 2,7 točke, druga je z zaostankom 0,4 točke Nemčija.

2. skupina: Cene Prevc je pristal pri 133 metrih in Slovenijo popeljal na prvo mesto. Skupaj z rojaki imajo dest točk prednosti pred drugo Nemčijo, tretja je Japonska.

3. skupina: Urša Bogataj je pristala pri 124,5 metrih in še povečala prednost pred najbližjo zasledovalko Nemčijo, za katero je v tej skupini skromno skočila Juliane Seyfarth (111 metrov). Slovenci imajo pred drugo Nemčijo skoraj 32 točk. Tretja je Avstrija, ki je po zaslugi odličnega skoka Marite Kramer (144,5) precej napredovala, za Slovenijo zaostaja dobrih 33 točk.

4. skupina: Anže Lanišek je skočil izjemno, kar 141 metrov, kar je najdaljši skok te skupine. Slovenija po prvi seriji pred drugo Norveško vodi 41,5 točke, tretja je Nemčija, z 49,1 točke zaostanka za Slovenijo. V igri za stopničke so tudi četrti Avstrijci, ki zaostajajo 53 točk.

Willingen, tekma mešanih ekip



