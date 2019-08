Vrhovnik v Klingenthalu po 5 km teka vodil

Na drugi posamični preizkušnji letošnje poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji v Klingenthalu je Vid Vrhovnik osvojil končno 19. mesto. Po 5 kilometrih teka je bil v vodstvu, a je na koncu, ko so nekateri močno pospešili, izgubil ter osvojil 39. mesto, po skoku, tokrat drugemu delu tekme, pa je napredoval do 19. mesta.

Vrhovnik je po petih kilometrih prvi prečkal navidezno črto, najhitrejšo skupino je držal tudi še 2,5 km pred ciljem. Nato so nekateri močno pospešili, skupina se je raztegnila in v cilj je Vrhovnik prišel na 39. mestu z 41,4 sekundami zaostanka za najhitrejšim Fabianom Riesslejem iz Nemčije. To je pomenilo dobrih deset točk zaostanka pred skakalnim delom preizkušnje.

Gašper Brecl je zaostal minuto in 42 sekund na 45. mestu, Rok Jelen pa je odstopil.

Skoki so v Klingenthalu premešali vrstni red. Vrhovnik je pristal pri 130 metrih, kar ga je precej dvignilo po rezultatski lestvici, vse do končnega 19. mesta in novega lepega rezultata v tem poletju, potem ko je bil v Oberwiesenthalu že osmi.

Do zmage je prišel Avstrijec Franz-Josef Rehrl s 140 metri in skupno 145 točkami. Za njim so najmanj zaostali zmagovalec Oberwiesenthala, Japonec Akito Watabe ter njegov rojak Ryota Yamamoto in Poljak Szczepan Kupczak, ki sta zasedla tretje mesto, potem ko je bilo kar nekaj tekmovalcev diskvalificiranih zaradi neustrezne opreme.

