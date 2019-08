Ema Volavšek v Oberwiesenthalu odlična osma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nordijske kombinatorke so se v Oberwiesentahlu pomerile na prvi tekmi letošnje poletne velike nagrade. Za skakalne rezultate so obveljali dosežki petkove provizorične serije, saj danes vetrovne razmere niso dopuščale izvedbe skakalne serije. Ema Volavšek je zasedala 17. mesto s 3 minutami in 12 sekundami zaostanka za vodilno, Američanko Taro Geraghty-Moats, Silva Verbič pa je zaostajala še 21 sekund več na 19. mestu.

V teku na 5 kilometrov je 16-letna Volavškova dokazala močne noge. Po dobrem kilometru je bila na 15. mestu, na polovici proge je že tekla na 13. mestu, vse skupaj pa je stopnjevala.

V zadnjih 1300 metrov je prišla na 11. mestu z zaostankom dobrih štirih minut, kakršen je bil zaostanek tudi v cilju, a je še pridobila nekaj mest in bila osma. S skoraj dvema minutama prednosti je zmagala Geraghty-Moatsova pred Rusinja Stefanijo Nadymovo in domačinko Jenny Nowak, sicer sedmo po skokih. Verbičeva je na 17. mestu zaostala dobrih sedem minut.