Vrhovnik in Brecl brez točk v Lillehammerju

Na edini posamični preizkušnji nordijskih kombinatorcev v norveškem Lillehammerju sta Vid Vrhovnik in Gašper Brecl ostala izven najboljše trideseterice.

Kombinatorci so se pomerili na veliki skakalnici, že po skakalnem delu pa naša predstavnika nista bila v ospredju. Vid Vrhovnik je s 122 metri na 32. mestu imel 2 minuti in 50 sekund zaostanka za Jarlom Magnusom Riiberjem, ki je skočil 143 metrov, Gašper Brecl pa na 39. mestu s 116.5 metri 3 minute in 22 sekund zaostanka za vodilnim Norvežanom.

Na 10 km preizkušnji sta naša izgubila še nekaj časa in mest, tako da je Vrhovnik v cilj prišel na 37. mestu z zaostankom slabih štirih minut, Brecl pa je zaostal dobrih pet minut in pol na končnem 45. mestu. Zmagal je Riiber pred Avstrijcem Johannesom Lamparterjem in Nemcem Ericom Frenzlom.

Naslednji teden se bodo tako kombinatorci kot kombinatorke za točke svetovnega pokala merili v estonskem Otepääju.

Izidi: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 25:40,1

2. Johannes Lamparter (Avt) + 13,5

3. Eric Frenzel (Nem) 45,6

4. Jens Luraas Oftebro (Nor) 50,9

5. Mario Seidl (Avt) 56,1

6. Vinzenz Geiger (Nem) 1:00,0

...

37. Vid Vrhovnik (Slo) 3:52,1

45. Gašper Brecl (Slo) 5:33,9

... Vrstni red v svetovnem pokalu (4): 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 300

2. Johannes Lamparter (Avt) 272

3. Terence Weber (Nem) 196

4. Jens Luraas Oftebro (Nor) 178

5. Eric Frenzel (Nem) 169

6. Vinzenz Geiger (Nem) 148

...

38. Vid Vrhovnik (Slo) 2

