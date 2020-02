Višnarjevi in Lampiču državna naslova v sprintu, Lampičeva zaradi težav s hrbtom ni nastopila

Foto: SloSki "Lampičeva je po tekmi v Oberstdorfu na poti domov začutila bolečine v hrbtu, gre za vnetje mišice. Tudi Miha Šimec ima lažje težave s hrbtom, oba trenirata po prilagojenem programu. Zaradi večje frekvence pri sprintu smo se odločili, da današnji tekmi izpustita, v nedeljo na Pokljuki pa bosta nastopila na DP na razdalji," je pojasnil vodja slovenske tekaške ekipe Nejc Brodar.

"Kar malo žalostno je videti vse skupaj, četudi je organizacija tekme na visoki ravni. Dva ali trije manjkajo, a je udeležba zelo slaba. Prav zato moramo še bolj ceniti izide, ki jih dosegamo v mednarodnem merilu, posebej če to primerjamo denimo z Norveško. Sezona pa bo še zelo dolga, upam, da sem imela dovolj smole v tej zimi in da bom stopnjevala izide v svetovnem pokalu," si je zaželela Katja Višnar (Bled).

"Tekma je bila bolj za trening, če bi bil tu Šimec, bi bil boj večji. Po kratkih pripravah na Pokljuki sledi svetovni pokal in upam, da se bom prebil med najboljših trideset," je napovedal Janez Lampič (Triglav Kranj).

Bil je tako kot Višnarjeva najhitrejši tudi v kvalifikacijah. V finalu je premagal Anžeta Grosa (Medvode) in Vilija Črva (Rateče Planica), Višnarjeva pa Anito Klemenčič (Triglav) in Anjo Mandeljc (Triglav).

Iz prve ekipe sta bila tako na DP, kjer je bilo skupaj 26 tekačev in 13 tekačic, le dva predstavnika. "Vesna Fabjan in Alenka Čebašek sta bolni, Eva Urevc pa se vrača po operaciji križnih vezi. Njena rehabilitacija poteka dobro in že opravlja večjo količino treningov. Pri tem pa je potrebna pozornost, a v začetku maja se bo po napovedih znova pridružila ekipi A," je pojasnil Brodar.

"Tekme DP so pomembne, nihče ni namerno izpustil tekmovanja v luči priprave na svetovni pokal. Imamo zelo majhno bazo tekmovalcev in če pride do poškodb ali bolezni, kot tokrat, se vse to še toliko bolj pozna. A kljub temu, da je naša baza tekmovalcev tako zelo majhna, imamo vodilno v svetovnem pokalu v sprintu," je izpostavil Brodar.

Svetovni pokal se bo nadaljeval v Falunu na Švedskem 8. in 9. februarja, sledile bodo tekme v Skandinaviji ter ob koncu še nastopi v Kanadi in ZDA, kanadski Canmore pa bo med 20.in 22. marcem prizorišče zaključka sezone.



Štiriindvajsetletna Lampičeva iz Valburge pri Medvodah ima na prvem mestu sprintov 355 točk in s tem že 70 točk več od svoje prve zasledovalke, Švedinje Linn Svahn.

"Še sedem sprintov je pred nami, v Kanadi bo za zaključek tudi specialni tour za sprinterje, ki bo prinesel dodatne bonuse. Naša ekipa bo, tako kot Lampičeva, naredila vse kar je v naši moči, da rdečo majico ohranimo do konca. Pride pa lahko do bolezni ali poškodb, da to preprečimo, na to bomo še posebej pozorni," je napovedal Brodar.

Po njegovih besedah je Lampičeva zaradi poškodbe izgubila nekaj hitrih treningov, ampak glede na njeno siceršnjo pripravljenost ne bi smela imeti kakšnih težav v drugem delu sezone. Prepričan je tudi, da so se pravilno odločili ter izpustili tekme v Novem Mestu na Češkem, in da so v zadnjih dnevih opravili odličen obnovitveni trening na Pokljuki.

Na skandinavsko turnejo bodo v četrtek odpotovali Višnarjeva, Lampičeva, Šimenc in Lampič. "Pred severnoameriško turnejo se bodo v domovino za nekaj dni vrnili le, če bodo tu možni snežni treningi. Drugače pa bodo do vključno druge polovice marca nastopali v svetovnem pokalu. Tekmovalci so izkušeni, imajo že precej sezon za seboj in mislim, da ne bo težav. Posebej zato, ker smo v pripravah na sezono naredili dovolj veliko bazo do konca zime, saj poslej ne bo več priložnosti za treninge, bodo le še tekme," je končal Brodar.