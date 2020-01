V živo: Rok Justin prvi, ki je skočil čez 100 metrov v Predazzu!

Poizkusna serija se je začela ob 15. uri. Izkazal se je Rok Justin, prvi skakalec dneva, ki je v Predazzu preskočil mejo 100 metrov. Skočil je 100,5 metrov, Cene Prevc, ki je bil na petkovih kvalifikacijah najboljši Slovenec, je skočil 96, njegov mlajši brat Domen Prevc 97, Timi Zajc pa 91 metrov. Za zdaj so mejo 100 metrov preskočili le trije tekmovalci. To so Poljak Piotr Zyla (101,5), Nemec Stephan Leyhe (100,5) in Slovenec Justin.