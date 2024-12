Lahko kdo premaga vročega Francoza? Po stopničkah izstopa tudi Slovenija.

V tej sezoni je kralj slaloma Clement Noel. Francoz je bil najboljši na Finskem (Levi) in v Avstriji (Gurgl), danes pa se mu ponuja priložnost, da nadaljuje sanjski niz še pred domačimi navijači v Val d'Iseru. Načrte mu bo skušalo prekrižati 60 tekmecev. Slovenske barve zastopa le Tijan Marovt, ki bo nastopil med zadnjimi, s štartno številko 54. Prvi tek se bo začel ob 10. uri, finale bo na sporedu tri ure pozneje.

Kot prvi se bo ob 10. uri po strmini v Val d'Iseru pognal Britanec Dave Ryding, prvi favorit za zmago, dvakratni zmagovalec na slalomskih preizkušnjah v tej sezoni, Francoz Clement Noel, bo nastopil kot peti.

Na uvodnih tekmah sta se Noelu vedno najbolj približala Skandinavca. Na Finskem je bil to Norvežan Henrik Kristoffersen, ki bo danes nastopil s številko sedem, v Avstriji pa Šved Kristoffer Jakobsen, katerega dres v Val d'Iseru krasi številka 15.

Skupno bo nastopilo 61 tekmovalcev, med njimi bo tudi Tijan Marovt, edini slovenski tekmovalec na slalomski preizkušnji, nekdanji paradni disciplini moškega slovenskega alpskega smučanja.

Tijan Marovt bo nastopil s številko 54. Foto: Katja Kodba/STA

Zanimivo je, da slovenski tekmovalci v tej sezoni marljivo osvajajo najvišja mesta v drugih disciplinah. V tej sezoni so izvedli sedem tekem svetovnega pokala, na njih pa med državami, katerih predstavniki so se podali na stopničke, izstopa tudi Slovenija.

Švica se lahko pohvali z največjim številom (6), Norveška je zbrala pet uvrstitev na stopničke, Francija in Avstrija tri, nato pa je po zaslugi tretjih mest smukača Mihe Hrobata in veleslalomista Žana Kranjca na vrsti že Slovenija (2). Po enega junaka, ki je stal na stopničkah, imata Švedska in Brazilija.

Finale bo na sporedu ob 13. uri.