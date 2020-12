V Planici dan D za Timija Zajca?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državno prvenstvo v smučarskih skokih, ekipno in posamično

Danes ob 17. uri se bo v Planici začelo državno prvenstvo v smučarskih skokih. To bo tudi dan, ko se bo novi glavi trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota odločil, kdo bosta manjkajoča potnika v šestčlanski ekipi, ki bo potovala na 69. novoletno skakalno turnejo.

Nekdanji smučarski skakalec Robert Hrgota, ki je pred kratkim iz rok Gorazda Bertonclja prevzel vajeti slovenske reprezentance v smučarskih skokih, je v nedavnem intervjuju za Sportal namignil, da bi prav današnje državno prvenstvo lahko imelo pomembno vlogo pri odločitvi o zadnjih dveh potnikih na novoletno turnejo.

Za zdaj je znano, da Hrgota na prestižni turneji, ki se bo 29. decembra začela v Oberstdorfu v Nemčiji in 6. januarja prihodnje leto končala v Bischofshofnu v Avstriji, računa na Anžeta Laniška, najboljšega slovenskega orla v letošnji zimi in aktualnega državnega prvaka, Bora Pavlovčiča, Petra Prevca in Žigo Jelarja.

Za preostali dve mesti (Slovenija ima šest kvot) se bodo potegovali Timi Zajc, ki si je zaradi kritičnega zapisa na Instagramu v času svetovnega prvenstva v Planici prislužil opomin pred izključitvijo, brata Cene in Domen Prevc ter Tilen Bartol.

Bo v elitni šesterici tudi Timi Zajc? Foto: Vid Ponikvar

Hrgota je v nedavnem intervjuju za Sportal izjavil, da računa na to, da bo državno prvenstvo eden od poligonov, kjer bi lahko dobil odgovore o zadnjih potnikih na novoletno skakalno turnejo. Današnja preizkušnja v dolini pod Poncami se bo s poskusno oz. kvalifikacijsko serijo začela ob 17. uri.

Lani je v ženski konkurenci slavila Ema Klinec, ki je uvodno tekmo letošnje sezone v Ramsauu izpustila zaradi koronavirusa, v ekipni pa Triglav s tremi brati Prevc in Jelarjem.

