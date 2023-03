Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vse do zadnjega sem imel veliko veselja pri delu z reprezentanco. A prišel je čas, da se umaknem in dam priložnost za nove ideje in impulze," 52-letnega Kirchnerja povzemajo mediji.

Petinpetdesetletni Uroš Velepec bo pri pripravi reprezentance tesno sodeloval z nekdanjim odličnim nemškim tekačem Jensom Filbrichom, ki je zadolžen za fizično pripravo in tekaško tehniko. Kirchner, trikratni olimpijski prvak v biatlonu, se bo na zvezi vključil v delo z mladimi selekcijami.

Velepca čaka velik izziv

Ni skrivnost, da je Velepec pred velikanskim izzivom, saj nemškemu biatlonu v zadnjih letih v moški konkurenci manjkajo uspehi. Nazadnje so se opekli na letošnjem prvenstvu v domačem Oberhofu, kjer je moška vrsta prvič po letu 1976 ostala brez odličja. Kirchner je očitno spoznal, da bo za preporod potreben drugačen pristop.

