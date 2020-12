Turneja Tour de Ski dobila zeleno luč

Novoletna tekaška turneja Tour de Ski bo izpeljana po predvidenem urniku, je danes sporočila krovna mednarodna smučarska zveza Fis. Zeleno luč za tekmovanje so izdali po dogovorih o upoštevanju protikoronskih ukrepov z oblastmi v Italiji in Švici.

Kot je danes sporočila Fis, so bili doseženi ustrezni dogovori, ki bodo med turnejo v Švici in Italiji na zdravstvenem področju upoštevali vsa določila, povezana z bojem proti pandemiji novega koronavirusa.

Obenem so uskladili tudi protokole testiranj na prizoriščih tekmovanj in z njimi seznanili sodelujoče ekipe.

Turneja bo v začetku januarja potekala v švicarskem Val Müstairju ter na italijanskih prizoriščih Toblach in Val di Fiemme.

Začela se bo 1. januarja v Münstertalu, tokratna 16. izvedba pa se bo zdaj že tradicionalno končala 10. januarja po osmih etapah z vzponom na Alpe Cermis.

"Vsi udeleženci imamo to odgovornost, da poskrbimo za varno izvedbo tekem svetovnega pokala. Prireditelji so se izjemno potrudili in za udeležence tekmovanj zagotovili izvajanje posebnih zahtev ter delovanje v zdravem okolju, sicer pa dobro sodelujemo tudi na ravni prirediteljev in Fis, tako da se lahko veselimo izvedbe tekem," je dejal direktor za smučarske teke pri Fis Pierre Mignerey.

Pri Fis so še dodali, da so snežne razmere na prizoriščih dobre in da zadnja snežna pošiljka že omogoča predčasno pripravo prog.