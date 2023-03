V živo: Ema Klinec kot prva ženska prek 200 metro, Kanadčanka z novim rekordom

Potem ko so smučarske skakalke v petek zaradi sneženja in vetra ostale brez treninga za premierno žensko nedeljsko tekmo na letalnici v Vikersundu, na Norveškem pravkar poteka zgodovinski trening. Na tem nastopa 15 tekmovalk, tudi dve Slovenki, vodilna v seštevku norveške turneje Ema Klinec in Nika Križnar. Klinčeva je na drugem trening skoku poletela 203 metre, kar je bil kratek čas nov neuradni ženski svetovni rekord. V tretji seriji za trening ga je izdatno izboljšala Alexandria Loutitt, ki je skočila kar 222 metrov. Pred dvema desetletjema je Daniela Iraschko Stolz na posebnem treningu na Kulmu že letela, vse do 200 metrov.

Drugi skok za trening so začeli z 19. naleta, a ga nato zaradi vetra v hrbet prestavili na 20. Norvežanka Maren Lundby se je povsem približala magični meji 200 metrov, skočila je 199. Kot zadnja je nastopila Ema Klinec in z 19. zaleta kot prva ženska preletela 200 metrov, namerili so ji 203 metre, kar je nov ženski svetovni rekord.

Polet Eme Klinec ob svetovnem rekordu:

Nowy rekord świata kobiet w długości skoku: 203 metry w wykonaniu 🇸🇮Emy Klinec! #Vikersund @skijumpingpl pic.twitter.com/7UT4a7eZ2O — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) March 18, 2023

Klinčeva, ki je vodilna na norveški turneji, je bila tako najboljša v drugi seriji za trening, dobrih osem točk pred Lundbyjevo in deset pred tretjo Juki Ito. Nika Križnar je s 158 metri zasedla deseto mesto.

Prvo serijo uradnega treninga so začeli z 18. zaletnega mesta. Kot prva je skočila Japonko Juki Ito, ki je bila na zadnji tekmi diskvalificirana in ni izpolnjevala pogojev za nastop v Vikersundu, a so ji tudi po posredovanju tekmic prižgali zeleno luč. Ito je ob vetrovnem odbitku 2,3 točke poletela 182,5 metra. Po poletu svetovne prvakinje z velike skakalnice Alexandrie Loutitt 186,5 metra in vse več vzgorniku so nalet znižali za dve mesti.

Silje Opseth je tako s 16. naleta prav tako skočila 186,5, prejela -11,2 točki za veter in prevzela vodstvo. Norvežanka je dobila prvi trening, 10,7 točke pred Itovo in 11,7 točke pred Katharino Althaus (175 metrov). Četrta je bila Loutittova, peta s 15,7 točke zaostanka Ema Klinec, ki je skočila do slovenskega rekorda - 172 metrov. Šesta je bila z 38 točkami zaostanka Nika Križnar, ki je zmogla 154,5 metra.

Dolgo časa so se v pisarnah in ob skakalnicah pogovarjali, kdaj bo napočil trenutek, ko bodo skakalke dobile zeleno luč za nastop na letalnicah. Lani je padla odločitev, da bodo to priložnost dobile letos v Vikersundu.

Nastopilo bo 15 najboljših v razvrstitvi turneje Raw Air, kot šestnajsto pa so dodali Japonko Juki Ito, ki je bila na zadnji tekmi diskvalificirana in ni izpolnjevala pogojev za nastop. Na zadnji tekmi je namreč prepozno zapustila startno rampo ob zeleni luči, zato je v seštevku turneje padla na 20. mesto in ni bila med najboljšo petnajsterico, ki ima pravico nastopa na poletih. A so ji pogledali skozi prste.

Pričakovati je, da bo padel svetovni rekord. Leta 2003 je na Kulmu na posebnem treningu Avstrijka Daniela Iraschko (zdaj Iraschko-Stolz) skočila natanko 200 metrov, kar je uradno najdaljši ženski polet v zgodovini smučarskih skokov.

Nedeljska zgodovinska tekma je predvidena ob 10. uri.