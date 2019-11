Trije Slovenci v izločilne boje, Lampičeva sedma v kvalifikacijah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finski Ruki se je v petek začel svetovni pokal v teku na smučeh. Tam so v kvalifikacijah nastopili štirje Slovenci, v izločilne dvoboje pa so uvrstili trije. Med dekleti nas bosta zastopali Anamarija Lampič in Katja Višnar, med fanti pa se je v četrtfinale uvrstil Janez Lampič. Izločilni dvoboji se začnejo ob 12.30.