Tit Štante 18. v Calgaryju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kanadskem Calgaryju so bile na sporedu kvalifikacijske vožnje deskarske tekme za svetovni pokal v snežnem žlebu. Edini slovenski predstavnik na tekmi, Tit Štante, je osvojil 18. mesto. Danes po srednjeevropskem času bodo v Kanadi na sporedu še kvalifikacije v snežnem parku z Najem Mekincem.

Štante, ki se je po decembrski poškodbi roke v švicarskem Laaxu vrnil na tekme, je že v prvi kvalifikacijskih vožnji v Calgaryju dokazal, da z zanesljivo opravljeno vožnjo, brez večjega tveganja, lahko računa na uvrstitev med najboljših dvajset. V drugo je bil še malenkost boljši (v prvo je prejel oceno 48,50, v drugo pa 53,50), na koncu je to zadostovalo za 18. mesto.

"Z uvrstitvijo in pa obema vožnjama sem zelo zadovoljen. Na prvih uradnih treningih sem bil sicer bolj zadržan, saj je žleb zelo leden. Padca na poškodovano roko si pač nisem smel privoščiti. V kvalifikacijah pa sem se sprostil in zadovoljiv rezultat je tu," je bil po zadnji letošnji tekmi za svetovni pokal v snežnem žlebu zadovoljen 21-letni Celjan, ki sicer biva in študira v ameriškem Koloradu, poroča STA.

"Dobro okrevam, čeprav še vedno deskam z opornico na roki. Se pa na snegu iz dneva dan počutim bolj udobno," še dodaja Štante.