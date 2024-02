Tit Štante v ZDA do izida sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štante si je nastop v finalu 16. najboljših deskarjev v snežnem žlebu priboril z osmim mestom v drugi kvalifikacijski skupini, ko je dosegel 58.00 točk.

V finalu je nato prejel oceno 53.50, kar je na koncu zadoščalo za 12. mesto in s tem uvrstitev sezone.

Zmagovalni oder v ZDA so zasedli japonski deskarji, ki so bili razred zase. Na malem državnem prvenstvu je zmagal Joto Tsatsuka (94.75) pred vodilnim v seštevku Ruko Hiranom (91,75) in Kaishujem Hiranom (91,25).