Therese Johaug na Češkem zmagala tudi v zasledovanju

Slednja je v boju za stopničke po fotofinišu ugnala rojakinjo Heidi Weng, ki je na četrtem mestu dosegla isti čas. V seštevku svetovnega pokala je Johaugova še povečala skupno vodstvo.

Slovenskih tekmovalk ni bilo na startu, kot ne bo tudi Slovencev na 15 km klasično. Tekma se bo začela ob 13. uri.

Izidi:



Ženske, 10 km klasično, zasledovalno:

1. Therese Johaug (Nor) 26:49,7

2. Natalija Neprjajeva (Rus) +1:04,8

3. Igvild Flugstad Oestberg 1:06,0

4. Heidi Weng (Nor) 1:06,0

5. Krista Parmakoski (Fin) 1:49,1

6. Ebba Andersson (Šve) 1:49,4

...



Svetovni pokal, skupno:

1. Therese Johaug (Nor) 1409

2. Heidi Weng (Nor) 952

3. Natalija Neprjajeva (Rus) 939

4. Jessica Diggins (ZDA) 720

5. Astrid Uhrenhodlt Jacobsen (Nor) 699

6. Sadie Maubet Bjornsen (ZDA) 622

...

10. Anamarija Lampič (Slo) 448

41. Katja Višnar (Slo) 89

80. Alenka Čebašek (Slo) 11

85. Vesna Fabjan (Slo) 10