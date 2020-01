Norvežanka zmagala na Češkem, kjer ni Slovencev

Slovenskih tekmovalk ni bilo na startni listi, prav tako ne bo nobenega slovenskega tekača na tekmi na 15 km klasično, ki je na sporedu ob 11.15.

Izidi:



ženske, 10 km klasično:

1. Therese Johaug (Nor) 23:51,6

2. Natalija Neprjajeva (Rus) +32,7

3. Heidi Weng (Nor) 40,3

4. Jessica Diggins (ZDA) 48,5

5. Ragnhild Haga (Nor) 48,8

6. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 49,7



Skupno:

1. Therese Johaug (Nor) 1309

2. Heidi Weng (Nor) 902

3. Natalija Neprjajeva (Rus) 859

4. Astrid Uhrenhodlt Jacobsen (Nor) 699

5. Jessica Diggins (ZDA) 694

6. Sadie Maubet Bjornsen (ZDA) 611

...

10. Anamarija Lampič (Slo) 448

41. Katja Višnar (Slo) 89

79. Alenka Čebašek (Slo) 11

83. Vesna Fabjan (Slo) 10