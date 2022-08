Olimpijska prvakinja Lindsey Vonn preživlja težke dneve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Bila je svetla luč, ki ne bo nikoli ugasnila, vedno bo moj navdih," je na družbenih omrežjih zapisala olimpijska prvakinja in zmagovalka 82 tekem za svetovni pokal Lindsey Vonn. "Hvaležna sem za vsak trenutek, ki sem ga preživela z njo, hvaležna pa sem tudi za to, da je njeno trpljenje zdaj končano in ker počiva v miru."

80-letna Linda Krohn je umrla natanko leto dni po tem, ko so zdravniki postavili diagnozo, da boleha za boleznijo ALS, amiotrofično lateralno sklerozo, ki povzroča slabenje in usihanje skeletnih mišic. "ALS je grozna bolezen, za katero še vedno ni zdravila," je opozorila nekdanja smučarska zvezdnica.

Za posledicami bolezni ALS je pri 42 letih umrl tudi nekdanji nizozemski nogometaš Fernando Ricksen, bolezen pa je bila usodna tudi za enega največjih fizikov naše dobe, astrofizika, matematika in kozmologa Stephena Hawkinga.

Zapisala je še, da je izjemno hvaležna za ves čas, ki ga je v tem letu preživela s svojo mamo, in bila ob njej tudi v trenutku njene smrti.

V spomin na pokojno mamo in njeno vztrajnost se bo Vonnova v prihodnje skušala čim več naučiti o tej smrtonosni bolezni in javnost ozaveščati o njej.

Ganljiv zapis je končala z nagovorom svoji mami: "Mami, upam, da bom nekoč tudi jaz tako močna, kot si ti. Upam, da se bom tudi sama vsakega dne lotila s tako energijo in optimizmom, kot si se ti. Upam, da bom nekega svoje otroke vzgojila v tako čudovite ljudi, kot si ti. Rada te imam."

Preberite še: