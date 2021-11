Težave za Mikaelo Shiffrin

Dvakratna olimpijska prvakinja Mikaela Shiffrin je sicer novo, olimpijsko tekmovalno obdobje odprla z veleslalomsko zmago v Söldnu, a pozneje ni šlo vse po načrtih.

V petkovem intervjuju za The Associated Press je razkrila, da jo mučijo bolečine v hrbtu. Kot pravi, gre za "občutek hudega mišičnega krča", ki ji je onemogočil načrtovan proces treninga, saj se zaradi težav ne more pripravljati, kot bi si želela. Šestindvajsetletnica je ob tem dodala še, da od 23. oktobra, ko je vknjižila jubilejno 70. zmago, ni prav veliko smučala. Shiffrinova pravi še, da gre za drugačne težave s hrbtom, kot jih je imela med lansko sezono, a verjame, da so lahko povezane s staro poškodbo.

Sezono je v Söldnu odprla z veleslalomsko zmago. Foto: Guliverimage

Vzeti si mora čas

"Preprosto moram počakati, da se stvari pozdravijo. Če si vzameš čas, ne traja tako dolgo. A želim si trenirati. Vzela sem si dan odmora in si nato rekla "Morda pa sem že dobro," odšla na sneg, a nato že po nekaj zavojih videla, da me res močno boli. Želim trenirati s polno intenzivnostjo, a žal ne gre. To je frustrirajoče, saj gre za čas priprav, ko bi v normalnih razmerah trenirala vse štiri discipline," je še dodala trikratna zmagovalka svetovnega pokala, ki je pred tedni razkrila, da je njen cilj na olimpijskih igrah v Pekingu nastopiti v vseh posamičnih disciplinah: slalomu, veleslalomu, superveleslalomu, smuku in kombinaciji.

Želi si nastopiti na vseh tekmah, ki jih je pred sezono vpisala na koledar. V tem za zdaj ostaja tudi konec tedna v Killingtonu (27. in 28. november), pod vprašaj pa je postavila hitre discipline v začetku decembra v Lake Louisu.