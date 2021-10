Slovenska novost za vse smučarske in kolesarske navdušence.

Oglasno sporočilo

Rosenje smučarskih očal, slaba vidljivost v spremenljivih vremenskih razmerah, spraskana stekla, dolgočasne barve ali pa previsoka cena. Se tudi vi najdete v zgornjih neprijetnih položajih in v trenutkih, ko vam slaba smučarska oprema pokvari tako težko pričakovan dan na snegu? Berite naprej in spoznajte slovensko športno znamko MINT.

MINT sports je slovensko podjetje, ustvarjeno z namenom zagotavljanja najboljše športne opreme, oblikovane in preizkušene v sodelovanju z najboljšimi slovenskimi športniki, ki svoj čas aktivno preživijo v gibanju v naravi.

Anže Adamek, SK Kranjska Gora: "Ta očala so res zakon. Poleg tega, da se popolno prilegajo mojemu obrazu, se ne rosijo in skoznje zelo dobro opazim vsako grbino na progi. Najbolj so me navdušila očala s fotokromatskim steklom, saj ob smučanju z njimi med prehodi med svetlejšimi in temnejšimi deli proge ni tistih motečih elementov, ko se oči prilagajajo drugačni svetlobi."

Prav to pa so tudi prednosti, ki jih zagotavljajo slovenska smučarska očala MINT. Spoznajte jih!

Smučarska očala New Cortina

Smučarska očala NEW CORTINA so slovenski izdelek, ki je nastal v sodelovanju z najboljšo italijansko optiko.

Vrhunski kontrast, izredno jasna slika brez odsevov ali lomov je rezultat kombinacije pravih tehnologij, ki so uporabljene pri izdelavi očal. Zelo tanek okvir se odlično prilega obrazu, ne ovira vidnega polja in omogoča vrhunski periferni vid. Notranja trislojna spominska pena pa poskrbi za prijeten občutek ob stiku s kožo.

Očala imajo možnost enostavne menjave leč in traku. Trak očal ima na notranji strani silikonski premaz, ki prepreči premikanje očal in zvijanje traku.

Očala so kompatibilna s čeladami vseh znamk.

Športna očala Fast Forward

FAST FORWARD so vrhunska športna očala za kolesarjenje, tek in preostale športne aktivnosti. Športna očala so bila zasnovana za ekstremne športne izzive, ki ustrezajo zadnjim smernicam športnega videza.

S peresno lahkim in robustnim okvirjem, visoko ločljivimi stekli in odlično ventilacijo MINT postavlja letvico izredno visoko.

Očala Fast Forward so idealna za vse vrste športnih aktivnosti. Ponujajo idealno zaščito vaših oči pred UV-žarki, vetrom in prahom ter so izredno udobna, zahvaljujoč nastavljivemu nosniku in ročajem očal.

Očala Fast Forward se ponašajo z inovativnim okvirjem, ki se ga lahko poljubno odstrani.

Visok standard kakovosti

Naše poslanstvo je zagotavljati najboljšo opremo za športnike in vse, ki si to želijo postati, spodbujati k ohranjanju neokrnjene narave ter raziskovanju in odkrivanju nepoznanega.

In kaj je najboljše? V podjetju MINT sports so liniji očal dodali napredne funkcionalnosti, ki zagotavljajo višjo raven vidljivosti. Opremite se za prihajajočo zimsko ali poletno sezono z novimi slovenskimi izdelki in podprite slovensko zagonsko podjetje.

